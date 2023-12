Am Biathlon bleiwen zwee Däitscher am giele Maillot, wärend bei den Hären am Schi Alpin nees eng Course ofgesot gouf.

Wéi e Samschdeg wënnt de Stefan Kraft d'Weltcup-Sprangen zu Lillehammer virum Däitschen Andreas Wellinger a sengem Landsmann Jan Hörl. Den Éisträicher hat no Spréng op 134 an 141,5 Meter just 5,9 Punkte Virsprong op de Wellinger. Plaz 4 goung mam Karl Geiger un e weideren Däitschen.

Bei de Frae goung d'Victoire un d'Josephine Pagnier aus Frankräich. Si konnt mat zwee Spréng op 140,5 an 134,5 Meter iwwerzeegen an d'Alexandria Loutitt aus Kanada an d'Norweegerin Eirin Kvandal hannert sech loossen.

Am Biathlon gewënnt de Schweed Sebastian Samuelsson de Weltcup zu Östersund virum Däitsche Philipp Nawrath an dem Norweeger Vetle Sjastad Christiansen. De Samuelsson hat an der 12,5 Kilometer laanger Verfollgung just 5,1 Sekonne Virsprong op den Nawrath, deen domat seng Féierung am Weltcup verdeedege konnt. Och tëscht dem Nawrath an dem Christiansen war et mat 2,1 Sekonnen zimmlech enk am Zil.

Bei den Damme goung d'Victoire un d'Franséisin Lou Jeanmonnot. Si blouf feelerfräi an hat um Enn just 0,3 Sekonne Virsprong virun der Däitscher Franziska Preuss. Mam Vanessa Voigt koum eng zweet Däitsch op de Podium. D'Preuss bleift am Weltcup am giele Maillot vun der Leaderin.

Am Schi Alpin haten d'Dammen dëse Weekend Rendez-vous zu Tremblant a Kanada. Nom Riseslalom um Samschdeg läit d'Petra Vlhova nom éischten Duerchgang virun der Mikaela Shiffrin. Den zweeten Tour ass nach amgaangen.

Bei de Männer gouf och den drëtte Weltcup zu Beaver Creek wéinst de schlechte Wiederkonditiounen ofgesot.