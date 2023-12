Mannheim verléiert iwwerdeems mam Laurent Jans 0:3 zu Sandhausen an huet elo zanter 10 Matcher net méi gewonnen.

De Marvin Martins spillt mat Austria Wien 2:2-Gläich géint Austria Klagenfurt. De Lëtzebuerger Defenseur stoung 90 Minutten um Terrain. Austria Wien steet an der Tabell op der 8. Plaz.

An der 3. Liga an Däitschland gouf et fir de Laurent Jans a Waldhof Mannheim de nächste Réckschlag. Zu Sandhausen muss sech Mannheim däitlech mat 0:3 geschloen ginn. De Kapitän vun der Lëtzebuerger Nationalekipp stoung 90 Minutten um Terrain. Mannheim steet no 10 Matcher ouni Victoire mat 14 Punkte weider déif am Keller vun der Tabell.

An der Bundesliga verléiert Gladbach bei Union Berlin mat 1:3. Den Yvandro Borges war no senger Verletzung nees am Kader vu Gladbach, ass awer net an den Asaz komm. Den Iwwerbléck iwwert déi däitsch Bundesliga fannt dir hei.

Um 16. Spilldag an Ungarn spillt den Tim Hall mat Ujpest 1:1 géint Zalaegerszegi. De Lëtzebuerger ass bei Ujpest beim Stand vun 1:0 fir seng Ekipp an der 77. Minutt agewiesselt ginn.

An der 2. däitscher Bundesliga huet St. Pauli zu Osnabrück nëmmen 1:1-Gläich gespillt. Bei de Gäscht ass den Danel Sinani net an den Asaz komm.