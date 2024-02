Liverpool an Arsenal gewannen hir Matcher souverän, wärend Tottenham wichteg Punkte leie léisst. An der La Liga mellt sech Atlético mat engem 5:0 zeréck.

Bundesliga

Den Artikel vun de Bundesligamatcher fannt Dir hei.

Premier League

Brentford - Liverpool 1:4

0:1 Nunez (35'), 0:2 Mac Allister (55'), 0:3 Salah (68'), 1:3 Toney (75'), 1:4 Gakpo (86')

Liverpool verdeedegt mat der Victoire géint Brentford d'Tabellespëtzt. An engem intensive Match louch Liverpool net onverdéngt zur Paus a Féierung. Den Darwin Nunez hat mat engem wonnerschéine Lopp den 1:0 markéiert. An der zweeter Hallschent huet Liverpool den Tempo erhéicht a gouf mat zwee weidere Goler belount. Den Uschlossgol duerch den Toney huet Brentford kuerz un e Comeback gleewe gedoen, mee de Gakpo huet mam véierte Gol fir d'Reds alles kloer gemaach.

Burnley - Arsenal 0:5

0:1 Odegaard (4'), Saka (41', Eelefmeter), 0:3 Saka (47'), 0:4 Trossard (66'), 0:5 Havertz (78')

Arsenal bleift an der Spuer am Kampf ëm d'Tabellespëtzt. D'Gunners sinn de Match géint Burnley konzentréiert ugaangen an hunn defensiv bal näischt zougelooss. Vir hunn den Odegaard an de Saka fir eng komfortabel Pauseféierung gesuergt. Nom Säitewiessel huet sech de Spectateuren dat selwecht Bild gewisen. Arsenal huet den Toun uginn an nach dräi Goler dropgesat, soudass Burnley iwwerhaapt net zum Zuch koum.

Fulham - Aston Villa 1:2

0:1 Watkins (23'), 0:2 Watkins (56'), 1:2 Rodrigo Muniz (64')

D'Iwwerraschungsekipp Aston Villa profitéiert vun der Néierlag vun Tottenham a spréngt op déi véiert Plaz.

Tottenham - Wolverhampton 1:2

0:1 Gomes (42'), 1:1 Kulusevski (46'), 1:2 Gomes (63')

Tottenham verléiert den drëtte Match hannertenee géint Wolverhampton. Tottenham hat de bessere Start erwëscht, mee duerno hunn d'Gäscht de Match iwwerholl. An enger ausgeglachener éischter Hallschent konnten d'Wolves kuerz virun der Paus den net onverdéngten 1:0 schéissen. D'Spurs hunn direkt mat der éischter Chance am zweeten Duerchgang geäntwert. An den nächsten 20 Minutte sollt et op béide Säiten eng helle Wull u Golchancë ginn, déi Wolverhampton mat sengem zweete Gol ofgeschloss huet. Bis kuerz viru Schluss hat Tottenham keng Méiglechkeet, fir den Ausgläich ze schéissen.

Manchester City - Chelsea (18.30 Auer)

Serie A

Neapel - FC Genua

0:1 Frendrup (47'), 1:1 Ngonge (90')

Verona - Juventus Turin (18.00 Auer)

Ligue 1

La Liga

Atlético Madrid - Las Palmas 5:0

1:0 Llorente (15'), 2:0 Llorente (20'), 3:0 Correa (47'), 4:0 Correa (62', Eelefmeter), 5:0 Depay (87')

An engem eesäitege Match huet sech Atlético verdéngt géint den Aachtplacéierte Las Palmas duerchgesat. Zwee fréi Goler vum Llorente hunn d'Weiche fir e positiven Ausgang gestallt. Las Palmas huet mat enger Rei grave Feeler an der Defense och matgehollef. No zwee schlechte Resultater (1 Néierlag, 1 Gläichspill) ass Madrid nees an der Spuer.

Celta Vigo - FC Barcelona (18.30 Auer)

