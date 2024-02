D'Hären-Nationalekipp am Basket preparéiert sech den Ament op zwee Matcher vun der Prequalifikatioun fir d'WM 2027.

En Donneschdeg geet et fir d'FLBB auswäerts a Rumänien an den nächsten Sonndeg spillt een heiheem géint Norwegen.

Et sinn déi éischt zwee Matcher vum Joer 2024 an et huet ee sech genee wéi déi lescht Joren eppes ausgerechent. Déi lescht Campagnen hu Confiance gemaach an d'FLBB-Formatioun huet och géint méi staark ageschate Géigner dacks gutt matgehalen. Den Nationaltrainer Ken Diederich huet seng Ekipp déi lescht ganz Woch op déi zwee Matcher preparéiert. Fir d'Spiller geet et elo an déi decisiv Deeg virun de Matcher.

No der Goldmedail op de Spiller vun de klenge Länner op Malta erlieft d'FLBB-Formatioun vläicht kee kompletten Ëmbroch mä awer trotzdeem punktuell Changementer. Ënnert anerem de Bob Melcher huet seng Schong am Nationaltrikot un de Nol gehaangen. Elo gëllt et, vun der Mëschung vu jonk an awer och e bëssen méi al ze profitéieren.

A Rumänien dierf ee sech ee ganz haarde Match erwaarden. D'Preparatioun ass awer däitlech méi liicht gefall, well een d'Rumänen aus der jéngster Vergaangenheet kennt. Bei den Norweger kéint een op en änlechen Stil vu Basket wéi bei de Lëtzebuerger stoussen, deemno fält d'Analys vun de Géigner ganz verschidden aus.

Déi lescht Jore war de Gymnase vun der Coque bei de Lännermatcher ëmmer gutt gefëllt. D'Nationalekipp baut fir de Match géint Norwefen e Sonndeg 8 Deeg op en Neits op d'Ënnerstëtzung vun de Fans.