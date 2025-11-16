Coupe am Dëschtennis
Favoritten eng Ronn weider
© Emile Mentz (Archiv)
Berbuerg. Hueschtert-Foulscht, Lénger, Recken, Esch, Iechternach, Fluessweiler an den Houwald si bei de Männer eng Ronn weider.
Mat jeeweils 4:0 hu sech Berbuerg (géint Ettelbréck), Lénger (géint Diddeleng), Iechternach (géint d'Union), Esch (géint Lëntgen) a Recken (géint Bartreng) duerchgesat.
An dräi Partien konnt den Underdog op d'mannst ee Punkt maachen. Dat war bei Hueschtert-Foulsch géint de Préizerdaul, Fluessweiler géint de Scheierbierg an Houwald géint Lenneng de Fall. All dës Matcher gounge mat 4:1 un de Favorit.
D'Resultater am Iwwerbléck
