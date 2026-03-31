RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Nations League dësen Dënschdeg vu 17.45 Auer un op RTL Zwee, RTL.lu an um RTL PlayLëtzebuerg géint Malta

RTL Lëtzebuerg
D'Lëtzebuerger Futtbal-Nationalekipp spillt en Dënschdeg an der Nations League am Stade de Luxembourg de Retourmatch géint Malta.
Update: 31.03.2026 12:26

Um Platto sinn den Tom Flammang an de Marc Oberweis
Kommentéiert gëtt de Match vum Jeff Kettenmeyer a vum Eric Hoffmann

Sender: RTL ZWEE
Ufank vun der Emissioun: 17h45
Ufank vum Match: 18h00
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 20h00

Mir iwwerdroen op RTL.lu an iwwer d’Appen de Programm vun RTL ZWEE.

Och um Radio kënnt Dir de Match live suivéieren.
D’Kolleege vun RTL Infos si beim Match mat dobäi. De Commentaire vum Jérôme Didelot a vum Xavier Descamps fannt dir hei. Och RTL Today weist de Match, mat Commentaire vum Charlie Stone, deen dir hei fannt.

De Kader vun de roude Léiwen

Golkippen:
Lucas Fox (1. FC Bocholt, Allemagne)
Anthony Moris (Al-Khaleej, Arabie Saoudite)
Tiago Pereira (Borussia Mönchengladbach, Allemagne)

Verteideger:
Florian Bohnert (SC Bastia, France)
Dirk Carlson (SKN St. Pölten, Autriche)
Eldin Dzogovic (1. FC Magdeburg, Allemagne)
Laurent Jans (SK Beveren, Belgique)
Seid Korac (Venezia, Italie)
Enes Mahmutovic (NAC Breda, Pays-Bas)
Mica Pinto (FC Dordrecht, Pays-Bas)
Eric Veiga (Flamurtari FC, Albanie)

Mëttelfeldspiller:
Leandro Barreiro (SL Benfica, Portugal)
Tomas Cruz (SL Benfica, Portugal)
Enzo De Pina Duarte (Borussia Dortmund, Allemagne)
Christopher Martins (Spartak Moscou, Russie)
Mathias Olesen (Grazer AK, Autriche)
Sébastien Thill (Stal Rzeszow, Pologne)

Stiermer:
Yvandro Borges Sanches (Heracles Almelo, Pays-Bas)
Aiman Dardari (SpVgg Greuther Fürth, Allemagne)
Edvin Muratovic (FK Panevezys, Lituanie)
Danel Sinani (FC St. Pauli, Allemagne)
Vincent Thill (SV Waldhof Mannheim, Allemagne)
Jayson Videira (1. FSV Mainz 05, Allemagne)

D’Resultater vun der Nations League

De Spilldag, d’Tabell, d’Statistiken an d’Ekippe vun der Nations League fannt Dir hei.

Play-Off an der Nations League
Zwee gutt Spillzich ginn duer, Lëtzebuerg setzt sech mat 2:0 op Malta duerch

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.