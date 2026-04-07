Tour des FlandresPogacar an Evenepoel fueren duerch Rout a riskéiere Fuerverbuet

Pierre Weimerskirch
E puer Topp-Fuerer si wärend dem Tour des Flandres iwwer eng Barrière gefuer, wou déi rout Luucht scho geblénkt huet. Déi betraffene Coureure musse mat méigleche juristesche Konsequenze rechnen.
Update: 07.04.2026 09:29
© Roland Miny

Eng Grupp vu ronn 30 Coureuren ass wärend dem Tour des Flandres iwwer d’Barrière gefuer, obwuel dës amgaang war zouzegoen. Dorënner och den Tadej Pogacar a Remco Evenepoel (de Gewënner an den 3. vun der Course).

De Lëtzebuerger Champion Arthur Kluckers huet sech an där Situatioun korrekt verhalen. Op Biller ass ze gesinn, datt hie stoe bliwwen ass.

Fuerverbuet vu bis zu 8 Deeg

Juristesch kéint d’Affär awer nach Suitten hunn. D’Autoritéiten an der Belsch wëllen déi betraffe Coureuren identifizéieren an eventuell bestrofen. Am Raum sti Geldstrofen an esouguer e kuerzfristegt Fuerverbuet (Auto). Och déi däitsch Bunn huet sech zu Wuert gemellt an d’Cycliste fir hiert Verhale kritiséiert.

Sportlech hat den Incident keng direkt Konsequenzen, mee d’Diskussioun iwwer Sécherheet an d’Reegelen am Profi-Cyclissem ass domat nei ugestouss ginn. Och d’UCI-Reglement géif eigentlech virgesinn, dass d’Coureuren disqualifizéiert ginn.

Tour des Flandres bei den Hären (5.4.26)

Tour des Flandres bei den Dammen (5.4.26)

UAE Team Emirates' Slovenian rider Tadej Pogacar cycles in the men's race of the 'Ronde van Vlaanderen/ Tour des Flandres/ Tour of Flanders' UCI WorldTour one day cycling race, 278 km from Antwerp to Oudenaarde, in Haaltert on April 5, 2026.
Tour des Flandres
Tadej Pogacar op en Neits de Stäerksten

Am meeschte gelies
Dausende Leit goufe sech erwaart
Traditionell war Ouschterméindeg nees d'Nouspelter Emaischen
Video
Fotoen
4
Zu Arel
Gréissert Feier an engem Restaurant an der Avenue de Longwy
Op Ouschterméindeg
Och an der Stad war eng lass op der Emaischen
Video
Fotoen
0
Iran-Krich
Wäisst Haus préift Wafferou vu 45 Deeg, Iran refuséiert Offer
Soss ëmmer zu Esch
No 16 Joer ass d'Luxembourg Pride nees an der Stad Lëtzebuerg
Weider News
Coupe de Luxembourg am Futsal
Déifferdeng ka sech mat 4:3 géint Leideleng duerchsetzen
Video
Fotoen
Basketballspillerinnen am Ausland
Magaly Meynadier verpasst mat Saarlouis iwwerraschend d'Halleffinall
Motorsport
Zu Luerenzweiler gouf e Méindeg nees d'Biergcourse gefuer
Video
Fotoen
Kleng a Grouss ware mat derbäi
E Méindeg war zu Maacher nees den traditionellen Ouschterlaf
Video
Fotoen
0
Hei sinn 1896 déi éischt Summerspiller vun der Neizäit ausgedroe ginn
Haut virun 130 Joer
Déi éischt Olympesch Summerspiller vun der Neizäit
0
Luxembourg Open
Eng ganz Junior-Dammen-Ekipp fir d'Europameeschterschaft qualifizéiert
Video
0
