Dat ass de Sujet haut den Owend beim Caroline Mart op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu.

Viru enger Woch konnt Dir op der Télé e laangen Temoignage gesi vum Christian Faber, deen als Kand mëssbraucht gouf an engem kathouleschen Internat. Haut den Owend sëtzt hien am Kloertext dem Generalvikar Leo Wagener vis-à-vis, fir Äntwerten ze kréien.

Nach an der Ronn de Psycholog Gilbert Pregno, den Affekot Albert Rodesch an d'Journalistin Marie-Laure Rolland.

Si all diskutéieren, wat och déi méi déif Ursaache sinn, déi grad an der Kierch zu Mëssbräich féieren, woubäi et net just ëm dat nach ëmmer schwieregt Verhältnes zur Sexualitéit geet, mä grad esou ëm Muecht a Muechtmëssbrauch. Wat geännert huet, dat ass, dass d'Kierch sech der Debatt muss stellen an dat och aktiv mécht, de Leo Wagener ass do ganz lucide:

"Et gëtt méi Causen, net just eng. 't kann einfach eng Veranlagung Pedophilie sinn, 't ka sinn, dass een e bestëmmte Moment sech dechargéiert bei engem Affer. Et kann awer och sinn, dass ee sech iwwer Joren net der Wierklechkeet vun der eegener Sexualitéit gestallt huet. Et ka sinn, dass ee Muecht mëssbraucht, dass ee wierklech ee Klerikalismus auslieft, e perverst Verhältnis huet zu der Muecht. An natierlech muss eng Institutioun wéi d'Kierch sech da Froen stellen, wéi vigilant si mir op all deene Punkten."

D'Invitéen



- Christian Faber, Affer

- Leo Wagener, Generalvikar

- Gilbert Pregno, Psycholog

- Albert Rodesch, Affekot

- Marie-Laure Rolland, Journalistin

De Reportage vum 29. Juni 2019

RTL-Artikel: "Leidenswee a Liewensgeschicht" - De Reportage: Sexuelle Mëssbrauch an der kathoulescher Kierch.

VIDEO: De Reportage: Sexuelle Mëssbrauch a kathoulescher Kierch An engem oppenen Temoignage beschreift de Christian Faber, Affer vu sexuellem Mëssbrauch, säi Leidenswee a seng Liewensgeschicht.

