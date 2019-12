Zanter 30 Joer hält eng UN-Konventioun fest, wat Rechter vu Kanner a Jonke sinn, mä wou si mir zu Lëtzebuerg drun?

Enn November war den 30. Anniversaire vun där Konventioun. Zu Lëtzebuerg feiert den ORK, den Ombudscomité fir d'Rechter vum Kand, säin 18. Anniversaire, also seng Groussjäregkeet.

Am Grand-Duché hate mir hefteg a jorelaang Debatten iwwer Mineuren am Prisong oder iwwert d'Reform vum Jugendschutzgesetz an nach wéineg reell Matbestëmmung. Firwat di mir ons esou schwéier, eens ze ginn iwwert dat, wat d'Juristen den "Intérêt Supérieur" vum Kand nennen?

Joerzéngtelaang gouf gestridden, ob Mannerjäreg op Schraasseg gehéieren oder net an ob d'Jugendschutzgesetz vun 1992 soll reforméiert ginn, an dat zanter 2004. Bleift et beim Prinzip vum Jugendschutz oder gëtt paradoxerweis e Strofrecht méi kloer Garantien? Wéi kann een de Kanner hir Rechter vermëttelen? Wéi wäit kënnen a solle si agebonne ginn an Decisiounen, déi si betreffen? Sief dat a grousse Froen, wéi och ganz banal am Alldag a Schoul, Maison Relais oder Gemeng. Wéi kannerfrëndlech ass ons Gesellschaft? Doriwwer diskutéiere mir den Owend mat eisen Invitéen.

D'Invitéë sinn

Simone Flammang

Generalaffekotin beim Parquet General

René Schlechter

President vum ORK, dem Ombudscomité fir d'Rechter vum Kand

Charel Schmit

President vun ANCES, dem Fachverband fir Sozial Aarbecht, Bildung an Erzéiung

Paulina Dabrowska

Coordinatrice vum Kannerbureau Wooltz

Luka Glod a Roksan Maly

Zwee Jonker, déi als Kanner am dem Bureau aktiv gi sinn a fréi geléiert hunn, wéi si sech abrénge kënnen.

De Kloertext leeft am Prinzip all zweete Mëttwoch um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg - direkt nom Journal. Op RTL.lu an iwwert d'App streame mir de ganze Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg. Dir kënnt de Kloertext also och am Livestream suivéieren an dono am Replay nach eemol kucken oder consultéieren respektiv kommentéieren. (Et kann awer e bëssen daueren, bis d'Emissioun no der Diffusioun komplett fir den Internet konvertéiert ass. Merci fir Äert Versteesdemech.)