De Ball an net de Mann spillen, esou sollt et sinn. Mä wéi ee Gewiicht hunn nach Argumenter a Fakten am politeschen Diskurs?

"Et geet elo duer, de Rechtsstaat gëtt net méi respektéiert", en Zitat vum CSV-Deputéierte Gilles Roth am Juli an der Chamber wéinst den Datebanke vu Police a Justiz. De Rescht vun der Oppositioun hat doropshi jo solidaresch mat de Sall verlooss, wat Regierungsparteien als "en neien Déifpunkt an der politescher Kultur" bezeechent hunn.

Wou ass se dann drun, déi politesch Kultur a Kommunikatioun zu Lëtzebuerg? Dat froe mir um Enn vun engem Joer, dat räich un Affären a Skandaler war. Gëtt do den Opreegungspeegel bewosst héich gefuer? Ginn aus Stierm am Waasserglas Staatsaffäre gemaach? Wéi gëtt mam politesche Géigner debattéiert op Basis vu Fakten an Argumenter oder éischter attackéiert an op Emotioune gesat? Wou ginn d'Debatte gefouert? Ëmmer méi an de soziale Medien, wou laanscht déi klassesch Medie vill Politiker sech erklären an inzenéiere kënnen, an net just déi Jonk. An trotzdeem ass den Ëmgank vu jonke Politiker mat Facebook Twitter & Co. en aneren.

Iwwer Affären a wéi wou mat wiem kommunizéieren, doriwwer gëtt e Mëttwoch den Owend direkt nom Journal mat eisen Invitéë geschwat.

D'Invitéë sinn

Jean Asselborn

LSAP, Ausseminister

Djuna Bernard

déi Gréng, Deputéiert a Parteipresidentin

Sven Clement

Piraten, Deputéierten



Michel Wolter

CSV, Deuputéierten a Buergermeeschter

Fernand Kartheiser

ADR, Deputéierten

De Kloertext leeft am Prinzip all zweete Mëttwoch um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg - direkt nom Journal. Op RTL.lu an iwwert d'App streame mir de ganze Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg. Dir kënnt de Kloertext also och am Livestream suivéieren an dono am Replay nach eemol kucken oder consultéieren, respektiv kommentéieren. (Et kann awer e bëssen daueren, bis d'Emissioun no der Diffusioun komplett fir den Internet konvertéiert ass. Merci fir Äert Versteesdemech.)