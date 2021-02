An der Emissioun "Kloertext" geet et en Donneschdeg ëm d'Recht vu Kanner, fir hir Originne gewuer ze ginn.

Kannerrechtskonventioun gesäit d’Recht vun all Kand vir, seng Originnen ze kennen, egal ob adoptéiert oder am Reagenzglas entstanen.

Wat stécht hannert der Polemik ëm de Projet de loi, de Papp sollt heimat ofgeschaaft ginn? Geet et do ëm d’Wuel vum Kand oder de Kampf fir de klassesche Familljemodell? Wat mécht eng Famill aus a wat brauche Kanner? Wéi soll d’Reproduktiounsmedezin gereegelt ginn, wat ass alles méiglech a firwat huele Fruchtbarkeetsproblemer zou?

Eis Invitéë waren:

Sam Tanson

Justizministesch, déi Gréng

Dr Caroline Schilling

Responsabel vum Service PMA/ CHL, Gynekologin

Fernand Kartheiser

ADR-Deputéierten

Christine Stadelmann

Psychologin an der Maison de l’Adoption

Kloertext leeft am Prinzip all zweeten Donneschdeg um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg - direkt nom Journal. Op RTL.lu an iwwert d'App streame mir de ganze Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg. Dir kënnt de Kloertext also och am Livestream suivéieren an dono am Replay an am RTL Play nach eemol kucken oder consultéieren, respektiv kommentéieren. (Et kann awer e bëssen daueren, bis d'Emissioun no der Diffusioun komplett fir den Internet konvertéiert ass. Merci fir Äert Versteesdemech.)