An der Emissioun "Kloertext" geet et en Donneschdeg ëm d'Testen an d'Impfen an der Coronapandemie.

Op den Dag virun engem Joer huet Weltgesondheetsorganisatioun Pandemie ausgeruff bei dunn weltwäit 118.000 Infektiounen. Ee Joer drop sinn et nobäi 120 Milliounen Infizéierter an 2, 6 Milliounen Doudeger.

An iwwerall op der Welt ginn déi selwecht Froe gestallt: Wéi komme mir eraus aus dem Albdram? An deem mir testen testen testen?

Dëst war an ass nach ëmmer ee Pilier vun der Lëtzebuerger Anti-Covid-Strategie, mat engem Large-Scale-Testing, deen elo an d'Verlängerung a seng drëtt Phas geet. D'Resultater vun der 1. Phas sinn an der Fachzäitschrëft Lancet publizéiert an nawell ass net jiddereen, souwuel ënner Wëssenschaftler wéi och Politiker, iwwerzeegt, dass dat, wat derbäi erauskënnt, den Opwand a Präis justifiéiert.

Wéi ass et mat de Schnell- a Selbtstester? Wéi kënnen déi systematesch agesat ginn? A virun allem, wéi ass et mam Impfen, dem Schlëssel ass, fir nees eenegermoossen normaalt d'Liewen kënnen ze féieren?

Och hei am Land gëtt Impfstrategie kritiséiert, net just wéinst e Puer, déi fréizäiteg an de Genoss vun hirer Piqûre koumen, virun allem, well mir do net Virreider sinn, ons bis elo streng un d’Reegele halen, zum Beispill beim Akaf vu Vaccinen oder Reservéiere vun der zweeter Dosis. Eng virsiichteg Politik am Sënn vum optimale Schutz vum Bierger oder ze wéineg Pragmatismus, fir wéi d’Britten zum Beispill einfach drop lass sou séier et geet sou vill wéi méiglech Bierger ze impfen?

A wéi fillen déi Bierger sech no iwwer engem Joer Restriktiounen Angscht an Affer, wéi eng konkret Perspektive hu se, wéi eng Exit-Strategie huet d'Regierung, a wéi grouss ass de Risk, dass d'Stëmmung an der Populatioun kippt? Ënner anerem doriwwer schwätze mer mat eisen Invitéen.

Eis Invitéë sinn:

De Kloertext (11.03.2021) © Eric Steichen

Paulette Lenert

Gesondheetsministesch LSAP

Claude Wiseler

Gesondheetspoliteschen Spriecher CSV

Dr Gérard Schockmel

Infektiolog Hopitaux Robert Schuman

Dr Paul Wilmes

Spriecher Task Force COVID 19

