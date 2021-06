An der Emissioun "Kloertext" geet et en Donneschdeg den Owend ëm de Sondage vun TNS Ilres, deen RTL an d'Wort an Optrag ginn haten.

D'Wieder ass schéin, d'Terrasse voll, et kann een nees feiere goen a reesen. Et fillt sech bal nom ale Liewen un. Zesumme si mir alles an allem gutt duerch d'Kris komm a gesteiert ginn. Där Iwwerzeegung schéngt eng grouss Majoritéit vu Wieler ze sinn, wéi aus eisem neiste Sondage ervirgeet. Wann do net déi grouss emotional Belaaschtung wier duerch d'Covid-Restriktiounen, apaart bei de Jonken an déi dramatesch Präisentwécklung um Wunnengsmaart, da kéint ee bal mengen, dass et zu Lëtzebuerg keng Problemer gëtt. Kritik gëtt et erstaunlech wéineg bei de Sondéierten, mol net bei de Stammwieler vun der CSV. Bal 70% allgemeng Zoustëmmung mat der Aarbecht vu Blo-Rout-Gréng a souguer 85%, wat d'Covid-Gestioun betrëfft.

D'Popularitéit vun den Haaptacteuren ass sou gutt wéi ongebrach virop dem Duo Bettel-Lenert an d'Gesondheetsministesch zitt hir LSAP-Truppe kloer no uewen, ugeschloe sinn zwar déi Gréng an d'Familljeministesch, mä bei der Oppositioun deet sech net vill, ausser dass et mam Pirat Sven Clement en neie Shooting Star gëtt.

Wat seet d'Popularitéit vu Politiker aus? Ass alles paletti fir d'Regierung an der Hallefzäit? Wéi kënnt et, dass d'Leit sech zwar nach vill Suerge maachen an awer sou zefridde sinn? Wat ass mat all den ugekënnegten Ziler vun 2018? Wéi vill ass ëmgesat ginn? Ginn et net awer nach méi déifgräifend Problemer zu Lëtzebuerg? A wien huet do Léisungsvirschléi?

Doriwwer schwätze mir nom Journal mat eisen Invitéeën.

Eis Invitéen

Paulette Lenert

LSAP-Gesondheetsministesch

Corinne Cahen

Familljeministesch an DP-Presidentin

François Bausch

Vizepremier a grénge Minister fir Mobilitéit an Infrastruktur

Claude Wiseler

CSV-President an Deputéierten

Sven Clement

Deputéierte vun de Piraten

Fernand Kartheiser

ADR-Deputéierten

Nathalie Oberweis

Deputéiert vun déi Lénk

De Kloertext (17.6.21) © Eric Steichen

Kloertext leeft am Prinzip all zweeten Donneschdeg um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg - direkt nom Journal. Op RTL.lu an iwwert d'App streame mir de ganze Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg. Dir kënnt de Kloertext also och am Livestream suivéieren an dono am Replay an am RTL Play nach eemol kucken oder consultéieren, respektiv kommentéieren. (Et kann awer e bëssen daueren, bis d'Emissioun no der Diffusioun komplett fir den Internet konvertéiert ass. Merci fir Äert Versteesdemech.)