En Donneschdeg geet et an der Emissioun "Kloertext" ëm den neiste Politmonitor vun TNS Ilres, deen RTL zesumme mam Lëtzebuerger Wort an Optrag ginn hat.

D'Onzefriddenheet wiisst bei de Bierger: 57 Prozent soe sech dem Sondage no belaascht duerch d'Pandemie, d'Zoustëmmung fir d'Aarbecht vun der Regierung hëlt of, net just wat d'Covid-Gestioun betrëfft.

Momentopnam oder Trend?

Virun allem gëtt eng schlecht Kommunikatioun beklot, och iwwert déi nei Verfassung. Wéi soll d'Majoritéit reagéieren? Kann d'Oppositioun dovu profitéieren a besser a méi glafwierdeg Alternativen ubidden?

Invitéiert sinn:

Lex Delles

Vizepresident DP

Minister fir Mëttelstand an Tourismus

Tom Jungen

Generalsekretär LSAP

Buergermeeschter vu Réiser

Meris Sehovic

Co-President déi Gréng

Claude Wiseler

President CSV

Deputéierten

Carole Thoma

Co-Spriecherin déi Lenk

Jean Schoos

President ADR

Conseiller Bäerdref, Veterinär

Marc Goergen

Coordinateur Piraten

Deputéierten a Conseiller zu Péiteng

Kloertext leeft am Prinzip all zweeten Donneschdeg um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg - direkt nom Journal. Op RTL.lu an iwwert d'App streame mir de ganze Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg. Dir kënnt de Kloertext also och am Livestream suivéieren an dono am Replay an am RTL Play nach eemol kucken oder consultéieren, respektiv kommentéieren. (Et kann awer e bëssen daueren, bis d'Emissioun no der Diffusioun komplett fir den Internet konvertéiert ass. Merci fir Äert Versteesdemech.)