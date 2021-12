En Donneschdeg geet et an der Emissioun "Kloertext" ëm d'Manifestatioune géint d'Covidmesuren.

"D'Virus-Well huet en Tsunami vun Emotiounen ausgeléist.", dat sot de Psychiater Paul Rauchs am Kloertext op RTL Télé Lëtzebuerg, wou dës Kéier d'Anti-Covid-Manifestatiounen am Mëttelpunkt stoungen.

De virleschte Weekend war jo eng Manifestatioun ausgeaart, mat der Konsequenz, datt de Premier Xavier Bettel an d'Familljeministesch Corinne Cahen hir Haiser hu misse verloossen. De Paul Rauchs huet ënnerstrach, datt dat him immens vill Angscht gemaach huet. Hien huet drun erënnert, datt zënter bal 80 Joer keng jiddesch Famill méi hiert Haus huet misse verloossen. Mat engem Juddestär op esou Manifestatiounen ze goen, ass an den Ae vum Psychiater eng Verharmlosung vum Holocaust.

D'Studentin Jessica Polfer war op där Manifestatioun dobäi, si ass och an de soziale Medien aktiv an huet do Vergläicher gemaach tëschent deenen, déi ënnert dem Nazi-Regime gelidden hunn an den Impfgéigner vun haut. Si huet och d'Ausso vum Xavier Bettel, datt eng Majoritéit vu Geimpften, wéinst enger Minoritéit vun Net-Geimpften hiert Liewe mussen aschränken, benotzt, fir e Verglach ze zéie mam Hitler a sengem renge Vollek an enger Minoritéit vu Judden.

Déi jonk Fra seet, explizéiert sech: "Ech stinn net zur Holocaust-Verharmlosung an ech stinn och net hannert deem, wat bei der Gëlle Fra opgefouert ginn ass. Ech wollt eng Parallel mat der Haass-Propaganda zéien. Ech hu mer eng Check-Lëscht gi vun der deemoleger Zäit, vun der Haass-Propaganda, déi bedriwwe ginn ass an ech hu probéiert, do Similaritéiten erauszezéien."

"Symboler a Wierder hu jo awer e Sënn", huet de Kommunikatiounsexpert Lou Scheider betount, deen d'Initiativ #nouscitoyens matgegrënnt huet. Eng Beweegung, déi net enger Minoritéit vun Ongeimpften den Terrain wëll iwwerloossen.

"Wann dat Är Intentioun war, fir dat ze soen, wat der elo sot, dann hutt der Iech an de Wierder an am Verglach awer total geiert. Dat ass jo "à coté de la plaque." Dann hätt der missten aner Wierder, eng aner Symbolik sichen. Besonnesch wann der gären Dialog hätt. Dann dierft der net mat esou Beispiller fueren. Dat ass Ueleg op d'Feier geschott."

D'Impfgéigner respektiv d'Impfskeptiker fuerderen effektiv Dialog, wéi se am Kloertext soten. Bis elo hätt keen hinnen nogelauschtert. Et hätt een d'Gefill, datt och kee wollt nolauschteren. Si sinn der Meenung, datt een e Mëttelwee misst fannen an datt et keng weider Spaltung an der Gesellschaft dierft ginn, wéi se soen.

D'Studentin Jessica Polfer seet si wéilt méi Zäit ier se sech impfe léisst, et misste méi Etüde gemeet ginn.

Eng Ausso, déi den Dokter Marco Klop, den Intitateur vu #yeswecare net gëlle léisst. Hien erënnert drun, datt weltwäit ëmmerhi schonn 8,5 Milliarden Dosissen Anti-Covid Impfstoff gesprëtzt goufen.

"Dat sinn enorm Dosissen. Dir kënnt do net soen, datt nach Studie musse gemeet ginn. Déi Etüd ass live, déi ass do. Dat ass gemeet ginn an hei hu mer elo Leit, déi déi Vaccine kruten an d'Niewewierkungen, wann ee vun Niewewierkunge ka schwätzen, sinn harmlos am Verglach mat enger Infektioun."

D'Chantal Reinert geet och op d'Strooss fir géint d'Covid Mesuren ze manifestéieren. Si well sech ënner kengen Ëmstänn impfe loossen, dat wier ze vill synthetesch fir hire Kierper, seet se an ass och bereet e Präis fir déi Decisioun ze bezuelen.

"Ech si bereet aus der Gesellschaft auszetrieden. Net méi an de Kino ze goen, a kee Fliger méi ze klammen an net méi an de Restaurant ze goen. Wann d'Leit mech fäerten, da bleiwen ech do ewech."

Eng Ausso, déi dem Psychiater Paul Rauchs guer net gefält.

"Dir hutt gesot, ech loosse mech net impfen, ech schléisse mech aus der Gesellschaft aus. Dat mécht mir schrecklech vill Angscht. Et ass vläicht just eng Minoritéit, mä wann awer déi puer Dausend Leit, sech aus der Gesellschaft ausschléissen, dann ass eis Politik gefuerdert. Da soen ech dat selwecht, wéi dat wat den Här Kartheiser an der Chamber sot: 'et ass elo un der Politik Verantwortung z'iwwerhuelen'."

Ee Wee fir déi Responsabilitéit z'iwwerhuelen ass an den Aen vum Paul Rauchs eng Impfflicht. D'Impfgéignerin Chantal Reinert, déi och der Meenung ass, datt si an hiren Immunsystem de Virus meeschter ginn, wëll beim teste bleiwen, den Dokter Klop erkläert un Hand vun engem einfache Beispill firwat dat net duer geet.

"Dir kuckt zur Fënster eraus an dir sot: et reent! Et reent weider a wann der eraus gitt, da gitt der naass. Testen ass eraus kucken a soen 'et reent' par konter ass de Vaccin de Präbbeli huelen an eraus goen."

#Kloertext



Der Mme Polfer hir Nimm a Gesiichter hannert den Zuelen:



190 Covid-Patienten op eiser Rea zanter Mäerz 20. All Numm, all Gesiicht kenne mir



38 si verstuerwen. All Numm, all Gesiicht kenne mir⁰⁰Zuel vun "Impfgeschiedegten" op eiser Rea: 1 (en huet iwwerlieft) — Jean Reuter 💊 (@JeanReuter5) December 17, 2021

Invitéiert sinn:

Lou Scheider

Matbegrënner vun #nouscitoyens

Kommunikatiounsexpert

Dr Marco Klop

Anästhesist Réanimateur HRS

Initiator vu #yeswecare

Dr Paul Rauchs

Psychiater

plaidéiert fir eng Impfflicht

Chantal Reinert

Protestéiert zanter 2020 géint Anti-Covidmesuren

ass Member vum Initiativkommitee fir e Referendum

Jessica Polfer

Studentin

aktiv op soziale Medien an op der Strooss

ass Member vum Initiativkommitee fir e Referendum

Kloertext leeft am Prinzip all zweeten Donneschdeg um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg - direkt nom Journal.