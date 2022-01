En Donneschdeg goung et an der Emissioun "Kloertext" ëm d'Thema allgemeng Impfflicht.

Am Kloertext hunn den Dr Vic Arendt, d'Justizministesch Sam Tanson, den LSAP-Deputéierte Mars Di Bartolomeo an de Philosproff Kris Scheer en Abléck an hir Iwwerzeegunge beim Sujet Impfflicht ginn, an och Bedenken a Froe gedeelt, déi si nach hunn. Dat e puer Deeg virum Debat iwwert d'Impfflicht d'nächst Woch an der Chamber.

En Expertegrupp mat 5 Leit vum Fach soll déi medezinesch Grondlag fir den Debat an der Chamber liwweren. De Medezinner Vic Arendt ass ee vun dësen Experten. Senger Meenung no ass eng Impfung néideg, fir sech an anerer ze schützen. Ob awer elo géing eng Impfflicht agefouert ginn, wier eng politesch Decisioun a keng medezinesch. En connaissance de cause zu der momentaner Situatioun sollen d'Parteie kënne Positioun bezéien, sou déi Gréng Justizministesch Sam Tanson. Et géingen den Ament nach vill Froen opbléiwen, betount de President vun der Santéskommissioun an LSAP-Deputéierte Mars Di Bartolomeo. Dat wier de Grond, wisou seng Partei nach keng Positioun zu der Impfflicht bezunn hätt. Méi skeptesch an den Debat eragaangen, ass dann de Philosophieproff Kris Scheer. Hie kéint jo nach novollzéien, datt de Fremdschutz eng Biergerflicht wier, mee et wier jo guer net garantéiert, datt eng Impfung dat och wierklech erfëllt.

Et goung och doriwwer riets, wien dann sollt vun enger Impfflicht betraff sinn. Den Dr Vic Arendt gëtt hei ze bedenken, datt et nämlech och immunodepriméiert Leit ginn oder Leit, déi Medikamenter huelen, bei deenen den Impfstoff net wierkt. Wien dat wier, wéisst een net ëmmer an och si misste geschützt ginn. De Mars Di Bartolomeo weist drop hin, datt et sech bei den 20 Prozent vun den net geimpfte Leit jo net just géing ëm Impfgéigner handelen, mee och ëm Skeptiker. Et misst nach en Effort gemaach ginn, un dës erunzekommen.

Fir d'Sam Tanson wier dann d'Impfflicht ee vun de Moyenen, fir aus dem Hickhack vu Mesuren erauszekommen an erëm zréck an eng Normalitéit. D'Impfung wier awer kee Wonnermëttel, mee just een Element fir aus der sanitärer Kris, betount de Mars Di Bartolomeo. De Virus hätt och net nëmme medezinesch, mee och ekonomesch Konsequenzen, an och op d'Schoulen. D'Quarantän géing doriwwer eraus de Beruffsalldag behënneren, gëtt den Dr Vic Arendt nach ze bedenken.

"Et ass elo un der Regierung Verantwortung ze iwwerhuelen", seet d'Sam Tanson. Dat fir e Wee aus der sanitärer Kris ze fannen. A wéi och ëmmer dësen ausgesäit, misste Gesetzer imposéiert, kontrolléiert an exekutéiert ginn. De Vic Arendt huet gemengt, et soll ee sech beim Debat iwwert d'Impfflicht net ze vill drop fokusséieren, datt elo den Omikron am meeschte verbreet ass. Schliisslech wéisst een nach net, wat an 2 Méint wier. Villäicht eng aner Variant? Hie géing op alle Fall net waarden, bis sech de Problem vum selwe léisst.

Um Schluss hat dann de Kris Scheer nach eng Kéier d'Wuert, fir op d'Fro ze äntweren, ob hien elo géing méi a Richtung Impfflicht tendéieren? Hie bleift bei sengen Zweiwel a freet nach eng Kéier: "Kann d'Zil areecht ginn?" Falls d'Äntwert jo wier, kéint een ufänken déi ethesch Säite vun enger Impfflicht ze betruechten.

Invitéiert waren:

Dr Vic Arendt

Infektiolog an Urgentist CHL

Member Expertekommissioun

Sam Tanson

Justizministesch "déi Gréng"

Preparéiert en "Lückentext"

Mars Di Bartolomeo

LSAP-Deputéierten

President Santéskommissioun

Kris Scheer

Philosproff

Fënnt eng Impfflicht net legitim

De Kloertext: Impfflicht (13.1.22)

