En Donneschdeg geet et am "Kloertext" ëm déi russesch Invasioun an d'Ukrain a wat de Westen nach maache kann, fir d'Situatioun z'entschäerfen.

Besser kann een net weisen, dass Vëlkerrecht an UN-Charta engem egal sinn a just Logik vum Stäerkste gëllt: Just an deem Moment, wou den UN-Sécherheetsrot um Verhandlungsdësch awer nach friddlech Léisungen am Ukrain-Konflikt gesicht huet, si russesch Truppen op Uerder vum Wladimir Putin an de freie Moiesstonnen en Donneschdeg an dat 44-Milliounen-Awunner-Land amarschéiert, d'Attacke koume vum Bueden an aus der Loft.

Dëst heescht eis Welt ass zanter haut eng aner, well "an Europa ass nees Krich!"

Wéi wäit geet Russland? Wat dreift de Putin? Wat kann de Weste maachen, fir eng Eskalatioun a Bluttvergéissen ze verhënneren? Wéi soll d'EU an d'Nato richteg reagéieren? A wéi eng Optioune ginn et nach?

Ënnert anerem iwwert déi Froe schwätze mer um Donneschdeg en Owend am Kloertext.

Eis Invitéen:

Valeria Wiwinius

RTL-Journalistin

Ass an der Ukrain gebuer an huet Famill zu Odessa a Kiew

Petz Bartz

RTL-Journalist fir international Aktualitéit

War selwer nach uganks Februar an der Ukrain

Charles Goerens

EU-Deputéierten (DP)

Fréiere Verdeedegungs- a Kooperatiounsminister

Jean Asselborn

Déngschteelsten Ausseminister an der EU (LSAP)

Kloertext leeft am Prinzip all zweeten Donneschdeg um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg - direkt nom Journal. Op RTL.lu an iwwert d'App streame mir de ganze Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg. Dir kënnt de Kloertext also och am Livestream suivéieren an dono am Replay an am RTL Play nach eemol kucken oder consultéieren, respektiv kommentéieren. (Et kann awer e bëssen daueren, bis d'Emissioun no der Diffusioun komplett fir den Internet konvertéiert ass. Merci fir Äert Versteesdemech.)