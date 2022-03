En Donneschdeg geet et am "Kloertext" ëm déi russesch Invasioun an d'Ukrain a d'Fro zu de Flüchtlingen a wéi hinne ka gehollef ginn.

Zanter de Wladimir Putin den Uerder ginn huet, d’Ukrain z attackéieren, misste Millioune Mënschen hiert Doheem verloossen, d'UNO- Flüchtlingswierk geet vu bis zu 6 Milliounen am ganzen aus, mä kee ka wëssen, wéi vill genee et um Enn wäerte sinn. Wat elo zielt ass séier Hëllef! Op der Plaz virop, mä wat gëtt do gebraucht a wéi kënnen Hëllefsorganisatiounen iwwerhaapt nach schaffen, wann humanitär Korridore net respektéiert ginn?

Ass d'Ophuele vu Flüchtlingen esou onbürokratesch méiglech, wéi d'EU dat versprach huet? Wat erliewen d'Mënschen ënnerwee , wéi gutt ass den Accueil, wéi si mir well organiséiert, fir Honnerten oder Dausenden zousätzlech hei zu Lëtzebuerg opzehuelen? Hu mir d'Infrastrukturen, déi et braucht? Wat ass mat de Flüchtlingen, déi schonn do sinn? Wéi ass et mat privaten Initiativen?

Wéi kann een de Putin stoppen a wéi geféierlech déi geopolitesch Lag ass? Wat bréngen d'Sanktiounen oder e Gas-Import-Stopp a mat wéi enge Konsequenzen?

Wéi laang hält déi grouss Solidaritéit, wann d'Auswierkunge vum Krich elo schonn och hei am Alldag ze spiere sinn? Net mat Bommen, mä awer mat explodéierende Gas- a Pëtrolspräisser.

Op verschidde Froe kréie mer Äntwerte vum Jean-Claude Juncker am Interview a mir diskutéiere mat Vertrieder vu Caritas a vum Roude Kräiz iwwert déi nei Flüchtlingskris, an där bis zu 6 Millioune Mënschen d'Ukrain verloosse kéinten. Wat kann ee maachen, fir hinnen ze hëllefen?

Eis Invitéen:



Jean- Claude Juncker

Fréieren EU-Kommissiounspresident

Fréiere Lëtzebuerger Staatsminister

Luc Scheer

Rout Kräiz

Member vum Direksiounskomitee

Marc Crochet

Generaldirekter Caritas

War 2015 an der Ukrain

Annick Goerens

RTL-Journalistin

War mat engem Bus, dee Flüchtlingen opgegraff huet, un der ukrainescher Grenz

Kloertext leeft am Prinzip all zweeten Donneschdeg um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg - direkt nom Journal. Op RTL.lu an iwwert d'App streame mir de ganze Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg. Dir kënnt de Kloertext also och am Livestream suivéieren an dono am Replay an am RTL Play nach eemol kucken oder consultéieren, respektiv kommentéieren. (Et kann awer e bëssen daueren, bis d'Emissioun no der Diffusioun komplett fir den Internet konvertéiert ass. Merci fir Äert Versteesdemech.)