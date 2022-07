En Donneschdeg den Owend sinn de Guy Heintz, de Sylvain Hoffmann, de Jean-Jacques Rommes an de Marc Wagner eis Invitéen an der Emissioun "De Kloertext".

Net reforméieren, just diskutéieren: Déi grouss Steierreform fält aus, just punktuell Mesurë ginn erwaart, wat bréngt d'Debatt an der Chamber just virun der Summerpaus dann nach? Wat ass virop d'Zil? Méi Gerechtegkeet schafen, well Kapital manner besteiert gëtt wéi d'Aarbecht oder d'Ofséchere vu Staatsfinanzen an der Kompetitivitéit?

Mir diskutéiere mat Experte konkret iwwer Grond- a Spekulatiounssteier, d'Upassung vum Steierbarème un d'Inflatioun, Verméigens- oder Ierfschaftssteier, reellen Drock op Entreprisen a Froen, wéi grouss de Sputt fir Reformen an onsécheren Zäiten ass.

Eis Invitéë sinn

Guy Heintz

Fréieren Direkter vun der Steierverwaltung

© Luc Rollmann / RTL

Sylvain Hoffmann

Direkter Chambre des Salariés

Member CES & CNFP

© Luc Rollmann / RTL

Jean-Jacques Rommes

Vizepresident Wirtschafts- a Sozialrot

Schwätzt a sengem Numm

© Luc Rollmann / RTL

Marc Wagener

COO Chambre de Commerce

President CNFP

© Luc Rollmann / RTL

Kloertext leeft am Prinzip all zweeten Donneschdeg um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg - direkt nom Journal. Op RTL.lu an iwwert d'App streame mir de ganze Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg. Dir kënnt de Kloertext also och am Livestream suivéieren an dono am Replay an am RTL Play nach eemol kucken oder consultéieren, respektiv kommentéieren. (Et kann awer e bëssen daueren, bis d'Emissioun no der Diffusioun komplett fir den Internet konvertéiert ass. Merci fir Äert Versteesdemech.)