Am Summer hunn d'Bëscher gebrannt an den Hierscht war bal hëtzeg ginn duerch explodéierenden Energiepräisser.

Mam Tripartitesaccord ass de soziale Fridden erhale ginn an et gouf Zäit gewonnen, ma ass et e gudden Accord? Wat fir ee Signal geet vum Tripartitesaccord aus, wou lo am Joer virun de Wale versicht gouf, Rou an Zäit ze wannen, fir de Präis vun engem Deckel op den Energiekäschten, dee mat Steiergelder finanzéiert gouf? War et déi bescht Léisung, fir séier Hëllefen ze accordéieren an esou d'Inflatioun ze drécken, oder feelt dann nees dat wichteg Signal, fir ze spueren?

Wat ass mat der Klimaurgence, déi ee manner spiert a wou een och manner spuert mat engem Energie-Präisdeckel fir jiddereen? Wéi awer kann ee béid Krisen zesummen ugoen? Sinn d'Moyenen a de Wëllen do a wat kënne Bierger, Gemengen a Staat kuerzfristeg maachen?

Sinn och nach genuch Suen do no all den Hëllefen, vun deene kee weess, wéi deier se um Enn ginn, fir d'Energietransitioun fort vun de Fossilien hinzekréien? Dës Transitioun, déi sou laang verschleeft gouf an elo duerch dem Putin säi Krich allgemeng als Auswee gesi gëtt, awer och net séier ëmzesetzen ass?

Wéi déi grouss Kris ugoen, ouni dass eng op Käschte vun der anerer geet?

Dat alles ass Thema en Donneschdeg den Owend ëm 20 Auer am Kloertext op der Tëlee.

Eis Invitéë sinn

Carole Muller

Presidentin Confédération Luxembourgeoise de Commerce

CEO vu Fischer

Patrick Dury

President LCGB

Vizepresident Chambre des Salariés

Luc Friederich

Ëmweltberoder Gemeng Miersch

Klimapakt- an Naturpakt-Beroder

Magali Paulus

Engagéiert fir ökologesch Transitioun a sozial Gerechtegkeet ë.a. bei CELL & Tax Justice

Kloertext leeft am Prinzip all zweeten Donneschdeg um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg - direkt nom Journal.