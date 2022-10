Am Kloertext froe mir Therapeuten a Patienten wéi si déi aktuell Situatioun am Beräich vun der mentaler Gesondheet gesinn a wat si fuerderen.

Psychesch Problemer huelen zou a musse eescht geholl ginn, seet d'Politik - déi Betraffe kämpfen nawell géint Onversteesdemech, sichen dacks laang no Hëllef, Psychiatrië sinn iwwerlaascht, d'CNS streit mat de Psychotherapeuten an d'Therapie-Offer ass oniwwersiichtlech. En neie Plang fir d'Santé mentale soll Ofhëllef schafen, mä wéi ass d'Situatioun aktuell aus Siicht vun Therapeuten a Patienten, wat froe si? D'Diskussioun am Kloertext nom Journal.

Eis Invitéen:

Rachel Brixius

Grënnerin vun der Selbsthëllef- Plattform "Letzbeaware"

Huet eng laang Kranken- a Leidensgeschicht hannert sech

Juliana D'Alimonte

Vu Formatioun Kanner- a Jugendpsychiaterin

Zoustänneg fir d'Psychiatrie extra-hospitalière am Gesondheetsministère

Mat responsabel fir de neien Nationale Plang fir d'Santé mentale

Charles Benoy

Dr an der Psychologie a Psychotherapeut

Fuerscht a léiert op den Unie Basel a Lëtzebuerg

Këmmert sech ëm Long-Covid an der Rehaklinik am CHNP

Nathalie Keipes

Direktesch vum CEPAS

Vu Formatioun Assistante sociale a Soziologin

Kloertext leeft am Prinzip all zweeten Donneschdeg um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg - direkt nom Journal. Op RTL.lu an iwwert d'App streame mir de ganze Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg. Dir kënnt de Kloertext also och am Livestream suivéieren an dono am Replay an am RTL Play nach eemol kucken oder consultéieren, respektiv kommentéieren. (Et kann awer e bëssen daueren, bis d'Emissioun no der Diffusioun komplett fir den Internet konvertéiert ass. Merci fir Äert Versteesdemech.)