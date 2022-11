Kann een des WM nach gudde Gewëssens kucken a Schued se net dem Futtball? Si Sport a Politik ze trennen, si bei Big Busines Mënscherechter a Klima egal?

Stell der vir, de Ball rullt a kee kuckt? Dat wäert sécher net passéiere fir d'Futtball-WM, déi jo gläich ugepaff gëtt, mä Gewëssensfroe kann een hunn: Eng WM matten am Wanter an an engem Land, ouni iergendeng Futtballtraditioun, just mam néidege Geld, alles ze kafen, vu fuschneie Stadie mat klimatiséierte Sëtzer bis FIFA-Fonctionnairen a Fans.

Geschaten 150 Milliarden Dollar léisst dat sech de Katar kaschten an op d'mannst 6.500 Bauaarbechter hunn de Wansinn an der Wüüst mat hirem Liewe bezuelt. Mat Fraen an Homosexuelle gi se am Katar och net vill besser ëm, si hunn awer och ni virginn, eng reng Demokratie ze sinn.

Mënscherechter sinn ondeelbar: e Ganzt, gëlle fir all, an iwwerall. Dat sot den Jean Asselborn a senger aussepolitescher Deklaratioun an der Chamber. Dat kléngt gutt, och dass een ëmmer Thema oppen uschwätze soll. Just wat dann? Et ass gesot... a da geet et weider mam Geschäft?

Eis Invitéeën



Paul PhilippPräsident FLF, Freiere Nationalspiller a Nationaltrainer

Denis Scuto

Freiere Jeunesse a Nationalspiller, Historiker a Vizedirekter vum Geschichtszenter Uni.lu

Jean Asselborn

LSAP-Ausseminister

Petz Bartz

RTL-Journalist fir Aussepolitik

