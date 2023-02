D'Diskussioun iwwer d'Assisë wier zwar ze begréissen, hätt awer virun allem kloer gemaach, wéi oneens ee sech ass. Ënnert anerem dat war Thema am Kloertext

Wéi dramatesch d'Situatioun ass, wier net bei jidderengem ukomm. Et bräicht en nationale gemeinsamen Effort a jidderee mat u Boot, fir d'Offer sou séier et geet auszebauen, och déi privat. Domat ass et dann awer och gedoe mam Konsens.

Ënnert anerem déi geplangt Reform vum Mietgesetz gouf nees hefteg kritiséiert. Dës wier an der Dunkelkammer ausgeschafft ginn a kontraproduktiv, well se Investisseuren ofschreckt a d'Locatairen net schütze géing.

De Staat wëll Projeten opkafen, déi op Äis leien. Ma wéi eng, wéi vill a fir wéi vill Euro konnt de Minister net soen. Säi iewescht Zil bleift awer nach ëmmer e Wunnrecht fir jiddereen, woubäi d'Recht op d'Wunne jo net dat selwecht ass, wéi den Dram vun den eegene 4 Wänn an d'Fro, déi opbleift, ob deen Dram, sou wéi déi aktuell Kris sech weider zouspëtzt, net einfach fir ganz vill Leit ausgedreemt ass.

De Kloertext (23.02.23)

Eis Invitéeën am Kloertext sinn



Henri Kox

Déi gréng

Logementsminister

© Eric Steichen

Jean-Paul Scheuren

President Chambre Immobilière

© Eric Steichen

Marc Lies

Deputé-Maire CSV

Logementsexpert

© Eric Steichen

Gary Diderich

Co-Spriecher déi Lenk

Gemengerot Déifferdeng

Administrateur "de WG Projet"

© Eric Steichen

Max Leners

Member LSAP-Kommitee & Fondatioun R. Kriebs

Affekot

© Eric Steichen

Kloertext leeft am Prinzip all zweeten Donneschdeg um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg - direkt nom Journal.