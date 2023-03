Männer verdénge méi wéi d'Fraen, a Beruff a Famill ënnert een Hutt kréien, ass schwiereg an zu Laaschte vu Fraen ouni gëeegent Kannerbetreiung.

Dat sinn Argumenter an den Diskussioune bei eisen Nopere, wann et ëm Gläichberechtegung geet.

Zu Lëtzebuerg läit de Stonneloun vu Fraen 0,2 Prozent iwwert deem vu Männer, et gëtt gratis Maison Relaisen an e Pappecongé deen ëmmer méi genotzt gëtt, vu véier nationale Spëtzekandidate bei de Chamberwale sinn zwou Fraen.

Also alles wonnerbar zu Lëtzebuerg? Nach sou bal net! Um internationale Fraendag ass och bei ons mat konkrete Fuerderunge manifestéiert ginn, a wann ee genee kuckt, sinn Diskriminatiounen dach nach grouss: de Joresverdéngscht vu Frae ass méi niddreg, virun allem, well se vill méi Deelzäit schaffen an esouguer besser diploméiert Managerinne kréien 29% manner Gehalt wéi männlech Kolleegen.

Frae këmmere sech méi an onbezuelt ëm Stot, Famill a Kanner, sinn méi dacks elengerzéiend a fanne schwéier e Logement, et si Fraen, déi majoritär Affer vu Gewalt am Stot oder sexueller Gewalt sinn, an am Internet schléit Fraen nach e ganz aneren Haass entgéint wéi Männer.

Wéi sinn déi grouss Ongläichheeten ze erklären, wéi si se ze behiewen, wéi och méi Fraen op Decisiounsposten a Politik oder Wirtschaft kréien, do wou d’Männer nach kloer dominéieren? Wéi huet sech d’Bild vun de Frae geännert, wéi gi se gewisen a gesinn, a wéi gesinn a verstinn si sech haut?

Wat fuerdert déi jonk Generatioun vu Feministinnen, déi och aner Diskriminatiounen a Minoritéite matdenkt an domat och nees vill vehement Reaktiounen ervirrifft, ugefaange beim Gendergerechte Sproochgebrauch?

All dës Froen diskutéieren am Kloertext Frae vu Mëtt 20 bis Mëtt 80 !

Eis Invitéeën am Kloertext

Colette Flesch

Fréier Buergermeeschtesch Stad Lëtzebuerg

Fréier Vizepremierministesch EU a national Deputéiert

Danielle Igniti

Fréier Presidentin Planning Familial

Fréier Direktesch Kulturzenter Diddeleng

Jessica Lopes

Soziologin an Assistante Sociale

Engagéiert bei ASTI & JIF

Claire Schadeck

Fuerscht zu Genderfroen op der Uni.lu

Responsabel Kulturpolitik CID Fraen an Gender

