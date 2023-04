De Kampf géint de Kriibs gëtt dank Fuerschung mat ëmmer neien an ëmmer méi sophistiquéierte Methode gefouert.

E Samschden ass onse groussen Téléviespendendag a mir freeën ons schonn op en Owend voller Emotiounen, mat Mënschen, déi sech zesummen asetzen an der Lutte géint de Kriibs. A mir hoffen natierlech nees op Är grouss Solidaritéit.

Et ass jo e Kampf, deen dank Fuerschung mat ëmmer neien an ëmmer méi sophistiquéierte Methode gefouert gëtt. Wou och scho méi laang eppes an den Asaz kënnt, iwwert dat am Moment -duerch ChatGTP- ganz kontrovers an och mat gréissere Bedenken diskutéiert gëtt: KI, déi kënschtlech Intelligenz. Si bitt och an der Onkologie ganz nei Méiglechkeeten, well doduerch enorm grouss Datemasse kënnen a kierzter Zäit matenee verglach ginn, Modeller opgestallt, Diagnosen erliichtert a virun allem Behandlungen a Medikamenter op Mooss zesummegestallt ginn, fir kënne ganz geziilt géint dem jeeweilege Patient säi Kriibs virzegoen.

Dës personaliséiert Medezin geet einfach net ouni d'Hëllef vu KI. Mä natierlech stellt sech grad do, wou et ëm déi sensibelst Date vun onser Gesondheet geet, d'Fro vun der Sécherheet, de Grenzen an der Ethik, déi woufir d'Technik agesat a wou de Mënsch net kann ersat ginn an d'Kontroll behale muss.

Eis Invitéeën am Kloertext

Dr Guy Berchem

Zanter Ufank un am Télévie engagéiert

President Nationale Kriibsinstitut

Prof Dr Ulf Nehrbass

CEO Luxembourg Institute of Health

Fuerscht och u KI

Dr Sigrid De Wilde

Hematologin

Member Verwaltungsrot Nationale Kriibszenter

Jean-Paul Mirkes

Kriibspatient

