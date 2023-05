Nach ni war et sou liicht, wielen ze goen, mä grad emol 20 Prozent Net-Lëtzebuerger maache mat.

Manktem un Informatioun, keen Intressi, net integréiert - well et och gutt ouni geet? Wéi vill liewen Mënschen aus den 170 Natiounen hei am Land iwwerhaapt zesummen, mateneen oder méi niefteneen? Jiddereen a senger Blos ouni matzekréien, wat de anere mécht an ausmécht? Wei gesinn déi Nei-Lëtzebuerger déi al agesiessen a wéi verännere Si onst Land?

De Kuerzfilm "A Place to be"

Déi ënnerschiddlech Welten zu Lëtzebuerg, d'Virurteeler an den Deels schwieregen Dialog tëscht den al agesiessenen Awunner vum Land an deene mat engem aneren kulturellen Hannergrond sinn och Sujet am Kuerzfilm "A Place to be", vun deem en Extrait am Kloertext ze gesi war. Geschriwwe gouf de Film vum jonke britteschen Artist Benjamin George Coles an der Invitée aus dem Kloertext der Nadia Masri. Hei kënnt dir "A Place to be" a senger Integralitéit kucken:

A Place to be E Kuerzfilm vum Benjamin George Coles an der Nadia Masri.

Eis Invitéeën am Kloertext

Nadia Masri

Lëtzebuerger Mamm an Tunesesche Papp

Artistin, déi Froen iwwert Identitéit thematiséiert

Polyanna Martins

Brasilianerin a Lëtzebuergerin

Zanter 15 Joer am Land

Duncan Roberts

Englänner um Wee fir duebel Nationalitéit

Zanter 33 Joer am Land

David Weis

Lëtzebuerger mat Franséisch als Mammesprooch

Schafft a lieft an engem internationale Kontext

Juliette Ganschow

Dräifach Nationalitéit

Russesch Mamm, Amerikanesche Papp

Wäert dëst Joer fir déi éischte Kéier wiele goen

Kloertext leeft am Prinzip all zweeten Donneschdeg um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg - direkt nom Journal. Op RTL.lu an iwwert d'App streame mir de ganze Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg. Dir kënnt de Kloertext also och am Stream suivéieren an dono am Replay an am RTL Play nach eemol kucken oder consultéieren, respektiv kommentéieren.