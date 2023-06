Net just Obesitéit, mä och Iessstéierungen huele massiv zou... Firwat ass en entspaant Verhältnes zum Iessen an dem Kierper esou schwéier?

De Mënsch ass u sech programméiert op Zäiten, wou Reserve mussen ugeluecht gi fir Hongersnéit - keen ideale System, wann alles am Iwwerfloss zu all Moment disponibel ass. Iessen ass jo sou vill méi, wéi just Brennstoff fir de Kierper liwweren!

Et spillt sech schonn am Kapp of, ier et an de Metabolismus kënnt a befriddegt sou vill méi wéi just de rengen Honger. Just datt Honger oder besser Siedegungsgefill kann duerchernee geroden, de Pleséier am Kampf géint Kiloen op der Streck bléiwen, Iwwergewiicht ass e grousse Gesondheetsrisk scho Kanner si vill ze déck a riskéieren den Däiwelskrees vu Mobbing, Schimmt a Frustiessen.

Massiv zouhuelen, dinn och Iessstéierungen nieft Anorexie a Boulimie an och d'Obsessioun gesond z’iessen, wouru läit dat? Wourop mussen Elteren oppassen, wat virliewen? Wien ass iwwerhaapt nach zefridde mat sengem Kierper, wat ass Normalgewiicht? Déi mannst a sozial Reseauen hëllefen do net, och net fir ze wëssen, wat gutt fir de Kierper ass, wat dee braucht, a brauche mir all dat selwecht oder ginn et genetesch Ënnerscheeder? D'Leit si veronséchert: Wéi nees méi en entspaant Verhältnes zum Iesse fannen, gedeelte Freed ronderëm en Dësch an ass dofir nach Zäit do an onser séierer Gesellschaft?

Eis Invitéeën am Kloertext

Dr Marc Keipes

Endokrinolog Diabetolog, Zitha Gesondheetszentrum

Viviane Salvestrin

War 138 kg schwéier an huet duerch e Mo-Bypass Gewiicht verluer

Dr Salima Aarab

Pedopsychiaterin a Psychotherapeutin, Nationalen Service fir Jugendpsychiatrie HRS

Maryse Arendt

Matgrënnerin Initiative Liewensufank a Stëllberoderin

Tom Flammang

Fréiere Profi Cyclist a Sportschef vun RTL

De Kloertext leeft am Prinzip all zweeten Donneschdeg um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg - direkt nom Journal. Op RTL.lu an iwwert d'App streame mir de ganze Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg. Dir kënnt de Kloertext also och am Stream suivéieren an dono am Replay an am RTL Play nach eemol kucken oder consultéieren, respektiv kommentéieren.