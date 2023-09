Am Kloertext geet et dëst Kéier ëm d'Steieren an d'Kafkraaft am Grand-Duché.

Et kann een nëmmen déi Sue verdeelen, déi een erakritt. Dofir braucht et eng virsiichteg Politik a keen Harakiri soen déi eng. Et muss ee virun allem kucken, dass d'Geld nees besser verdeelt gëtt an all Bierger méi Kafkraaft hunn, fuerderen déi aner.

Wéi gerecht ass eise Steiersystem? Wéi vill finanzielle Sputt ass do fir Reformen? Wat si wiem seng Prioritéiten? Finanzéiert de méi Netto vum Brutto sech vu selwen a wéini kënnt d'Individualiséierung?

D'Steierdebatt am Kloertext! En Donneschdeg nom Journal op der Tëlee.

Invitéen

Yuriko Backes - DP

Finanzministesch a Co-Spëtzekandidat Zentrum

Stellt sech fir déi éischte Kéier dem Wieler

Dan Kersch - LSAP

Deputéierten a Kandidat am Süden

Fréieren Aarbechts- an Inneminister

Gilles Roth - CSV

Deputéierten a Buergermeeschter

Steierpolitesche Spriecher

Frank Engel - FOKUS

Kandidat am Zentrum

Huet scho fir Diskussiounen ëm d'Steiere gesuergt

Tommy Klein - PIRATEN

Kandidat Zentrum

Stellt sech fir déi éischte Kéier dem Wieler

Marc Baum - Déi Lénk

Kandidat am Süden

Gemengerot a fréieren Deputéierten

De Kloertext leeft am Prinzip all zweeten Donneschdeg um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg - direkt nom Journal. Op RTL.lu an iwwert d'App streame mir de ganze Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg. Dir kënnt de Kloertext also och am Stream suivéieren an dono am Replay an am RTL Play nach eemol kucken oder consultéieren, respektiv kommentéieren.