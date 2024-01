Ass déi Kënschtlech Intelligenz eng grouss Chance oder en enorme Risiko? Dat war de Sujet am Kloertext op der Tëlee.

Mat an der Ronn souzen och Leit, fir déi d'KI aus hirem Betrib net méi ewechzedenken ass.

Ee vun hinnen ass de Florian Feltes. Hien ass CEO vun enger Start-Up, déi Kënschtlech Intelligenz fir d'Ressources Humaines asetzt. Eng Technologie, déi méi objektiv wier, wéi de Mënsch, erkläert hien: "Mir verschaffe ganz geziilt Informatiounen, déi mer vu Kandidaten hunn, mat KI an der KI ass et egal, wéi e Kandidat ausgesäit, wéi laang ee scho schafft, ob et waarm oder kal ass, ob ee schlecht geschlof huet an dat ass am Endeffekt e Virdeel vun deem mer profitéieren."



Den Antoine Welter ass Generaldirekter vun enger Start-Up, déi mat kënschtlecher Intelligenz Batterien recycléiert. Säi Betrib gëtt industrielle Roboter Aen an Hänn, fir déi Batterien auserneen ze huelen. Eng Aarbecht déi fir Mënsche geféierlech ass. Do ass et also vu groussem Virdeel wa Roboter iwwerhuelen.

An deene leschte Joerzéngten sinn dacks onqualifizéiert Aarbechtsplazen ersat ginn, mä kéinten duerch déi kënschtlech Intelligenz elo och aner Plazen a Gefor sinn? Den Tom Weber, Chief Techology Officer bei RTL erkläert: "Soss war et de Mann um Bau, deen dee mam Hummer en Nol riicht ageschloe huet. Dat kann d'KI zum Deel sécher mat Roboter ersetzen, mä dës Kéier geet et eng éischte Kéier och un déi aner Jobben. Wa mer virdru gesot hunn, mir géifen d'KI net léieren ze programméieren, hu mer gemaach. Se wäert muer net eng Applikatioun bauen, mä se hëlleft extrem vill fir méi séier virun ze kommen."



Den Antoine Welter versteet d'Angscht virun der KI, seet et misst een awer och alleguer déi Méiglechkeete gesinn, déi dohannert stiechen: "Dofir kucken ech positiv dorop. E ganz plakatiivt Beispill ass do d'Klonen. Dat ass och eppes extrem Geféierleches. D'Mënschen hunn et awer gepackt, dat am Grëff ze halen. Do schwätzen dann och d'Amerikaner an d'Chineesen erëm mateneen, wann et drëms geet Saachen, déi fir déi ganz Mënschheet eng Gefor sinn awer iergendwéi am Grëff ze halen."



Déi kënschtlech Intelligenz bitt haut scho vill Méiglechkeeten, fir Videoen ze produzéieren a Leit Aussoen maachen ze loossen, déi se ni gemaach hunn. Dat ass fir de Jean-Jacques Rommes, dee Member an der nationaler Ethikkommissioun ass, eng enorm Gefor. Net just well d'Leit getäuscht géifen, mä well se op eng Kéier guer näischt méi géife gleewen.

Verschidden Experten, wéi de KI Beroder vum franséische President deen dës Woch en Interview op RTL ginn huet, sinn dovunner iwwerzeegt, datt mer eise Smartphone ëmmer méi fir eis schaffe loossen an e méiglecherweis an e puer Joer och esou Saachen iwwerhëlt wéi zum Beispill eis Vakanz ze buchen.

Alles méiglech mengt de Jean-Jacques Rommes.: "De Mënsch ass faul. Dat bestätegt sech beim muskuläre Schaffen, mä och beim Denken. An dat ass och eng vun de Geforen, datt mer deene Maschinnen d'Denken iwwerloossen, esou wéi mer haut manner gewinnt sinn d 'Ein mal Eins opzesoen ewéi eis Elteren dat nach konnten, a sou wéi eis Kanner sech schonn net méi ouni Navigatiounssystem kënnen orientéieren, well se net wëssen wou den Norden ass, wa se den Apparat net viru sech hunn."

D'Invitéeën am Kloertext waren



Antoine Welter

CEO Circu-Li-ion

Start-up, déi mat KI Batterië recycléiert

Prof Dr Florian Feltes

CEO Zortify

Start-up, déi KI fir Ressources Humaines asetzt

Proff fir Digital Leadership XU Uni Potsdam

Tom Weber

Chief Technology Officer RTL

Jean- Jacques Rommes

Member National Ethikkommissioun

Member Conseil National de la Justice

