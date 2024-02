Déi séier Victoire, déi de Putin sech erhofft hat, war et net, d’Ukrain hält dem russeschen Aggresseur nach ëmmer d’Stier, d’Fro ass just wéi laang nach.

EU-Politiker soen zwar, d'Ukrain däerf net verléieren, mee fir ze wanne kritt se zanter 2 Joer net déi Waffen a Munitioun geliwwert, déi et bréicht, an et riskéiert, e laange Stellungskrich ze ginn. Trotz engem well 13. Sanktiounspak vun der EU dréint déi russesch Krichswirtschaft, iwwerdeems d'Solidaritéit mat Kiew ofhëlt virop an den USA, mee och d'Europäer si Krichsmidd.

An am Noen Osten ass nach e Krich, dee riskéiert z'eskaléieren. Déi geopolitesch Weltlag ass extrem onstabil a riskéiert nach vill méi geféierlech ze ginn am Fall wou den Donald Trump nees US-President gëtt, mee egal wéi sinn d’Amerikaner ëmmer manner bereet, fir d'Sécherheet vun Europa ze bezuelen.

Ass Europa da kapabel sech selwer ze verdeedegen? Muss, wéi d'Baltesch Staate scho laang warnen, resolut méi an d'Verdeedegung investéiert ginn? Sinn d'Bierger an d'Politiker derzou bereet? Op Fridden a Verhandlung ze hoffen, ass dat méiglech mat engem Putin, fir dee Krich e legitimt an effikasst Mëttel ass, fir zu sengem ze kommen, a fir deen e Mënscheliewen näischt wäert ass?

Doriwwer gëtt am Kloertext diskutéiert mam Chef vun der Arméi, dem Generol Steve Thull, dem fréiere Verdeedegungsminister an aktuellen DP-Europadeputéierte Charel Goerens, dem Daniel Porcceda, dee 24 Joer zu Kiew gelieft huet, Land a Läit kënnt a just op Lëtzebuerg zréckkomm ass, well hie virum Krich geflücht ass, an der Karolina Markiewicz, d'Artistin a Realisatrice ass e puer Mol an d'Ukrain gefuer am Kader vun enger Privatinitiativ, fir Medikamenter a Gidder ze bréngen, hir Famill lieft eng 200 km vun der ukrainescher Grenz a Polen. An onse Journalist Jeannot Ries mellt sech vun der Plaz.

D'Invitéeën am Kloertext sinn



Steve Thull

Generol

Chef d’Etat Major Lëtzebuerger Arméi

Charel Goerens

DP-Europadeputéierte

fréiere Verdeedegungsminister

Daniel Porcedda

huet 24 Joer zu Kiew gewunnt

huet déi orange Revolutioun an den Euromaidan erlieft

Karolina Markiewicz

huet Hëllefsgidder an d’Ukrain geliwwert

Artistin Realisatrice Enseignante

