Réalisatioun: Claude Lahr

De Miki schafft als Streetworker fir d'Stad Lëtzebuerg. Hien ass och den Initiateur vum Streetsport-Programm, dee gratis Kampfsport-Courën fir Jonker ubidd. Als ehemolege Boxer probéiert hien, iwwert d'Wäerter vum Sport senge Schüler eng Zort Educatioun fir d'Liewen ze ginn an hinnen moralesch Wäerter an eng Allgemengkultur ze vermëttelen. Duerch dem Miki seng Aarbecht a seng alldeeglech Begéignungen mat deenen, déi vun der Gesellschaft ausgeschloss sinn, entdecken mir en empatheschen a charismateschen Idealist, deen eng total positiv Energie ausstrahlt.



Iwwert de Claude Lahr

No sengem Studium op der INSAS (Institut Supérieur des Arts du Spectacle et Techniques de Diffusion) zu Bréissel schafft de Claude Lahr während 10 Joër als Regieassistent ier hien ufänkt, seng eegen Filmer ze realiséieren. Hien huet zënterhier e sellechen Dokumentarfilmer realiséiert, déi mat der Lëtzebuerger Geschicht ze dinn hunn, wéi Stol, Heim ins Reich (Lëtzebuerger Filmpräis 2005), Die Meister des Windes, SES The The Satellite Company, ... an doriwwer eraus eng Rei Filmer mat ennerschiddlechen Themen fir Arte. Hien huet och verschidden Episoden vun der Sitcom Weemseesdet a vun der RTL-Serie 'routwäissgro' realiséiert. De Claude Lahr ass zanter 2006 Präsident vum LARS (Lëtzebuerger Associatioun vun de Realisateuren a Scenaristen).