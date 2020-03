Réalisatioun: Linda Blaschette

De Gatti ass e Vëlosgeck, all fräi Minutt geet bei him fir de Vëlossport drop. Hie leet den Déifferdenger Vëlosveräin, a suergt dofir dass et sénge Coureuren vum Pro Conti Team un näischt feelt. Hien ass e Pilier vum lëtzebuerger Cyclissem, seng Famill kënnt dobäi dacks op di zweet Plaz. No 50 Joer am Vëlossport muss de Gatti aus gesondheetleche Grënn seng Passioun opginn, an un déi nächst Generatioun weiderginn. Mee datt mam Ophalen ass mei einfach gesot wei gemaach….



Iwwert d'Linda Blaschette

No enger Maîtrise an der Konscht an engem Master a Filmrealisatioun op der « EICAR » zu Paräis, schafft d’Linda Blaschette zanter 2007 als Regie- a Kameraassistentin op diversen Produktiounen. Hatt realiséiert e puer Videoclippen an institutionnell Videoen. “Allez Gatti” ass no “Doheem” seng zweet Episod fir “routwaissgro”.