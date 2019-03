E jonken ägypteschen DJ kritt d’Chance, fir e Concert op Bréissel ze fléien, lant duerch puer Ëmstänn awer zu Lëtzebuerg ...

... wou e seng Pabeiere verléiert an dofir festgehale gëtt. E Film, deen tëscht Arabesch, Lëtzebuergesch, Englesch a Franséisch hin an hier wiesselt, dotëscht esouguer e bësse Portugisesch, Islännesch an esouguer Jéinesch abaut.

De Realisateur Adolf El Assal fënnt, dass sech doran de Multikulti-Charakter vu Lëtzebuerg erëmspigelt. Hien huet fir säi Film dofir ganz bewosst op en internationale Cast gesat.

Vum 20. Mäerz u leeft de Film am Kino, mir hunn am Virfeld gekuckt, wourëms et geet.