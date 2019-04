Vill Lëtzebuerger feiere gären Ouschteren, fir vill Leit e Familljefest, dat d‘Famill nees zesummen bréngt.

Mä wat gehéiert ofgesinn vum Iessen dann nach zu Ouschteren oder wéi feiere mir Lëtzebuerger dëse Festdag?

Fir Ouschteren ginn Eeër verschenkt, respektiv verstoppt. D‘Ee ass zanter ëmmer d‘Zeeche vun der Fruchtbarkeet, d’Kierch wollt fréier net dass d’Eeër géife verschenkt ginn, esou hunn d‘Leit se verstoppt, fir se engem aneren ze ginn. Vun do hir kënnt de Gebrauch. Och de Pedro, e portugiseschen Matbierger, huet sech dëser Traditioun ugeholl.

Wat d‘Dekoratioun ugeet, do fënnt ee genuch. Et ginn net nëmme vill Eeër aus Schockela ëm Ouschtere verkaf, och d‘Blummebutteker hu méi ze schaffen ewéi soss, ëm Ouschtere ginn niewent der typescher Ouschterblumm och reegelméisseg awer nach aner Blummen erausgesicht.

Natierlech dierf d‘Klibberen net feelen, eng al Traditioun a kathoulesche Géigenden, am Elsass, laanscht d‘Musel a Frankräich a Lëtzebuerg. D‘Aufgab besteet doranner, fir d‘Klacke vun der Kierch vum Gréngen Donneschdeg bis Ouschtersonndeg ze ersetzen, déi dann , wéi et am Volleksmond heescht, op Roum beichte sinn. 3 Mol am Dag kritt ee se ze héieren, moies géint 6, mëttes géint 12 an owes géint 18 Auer,

Jiddwereen feiert op seng Aart a Weis a genéisst natierlech och säin Ouschterméindeg, e Feierdag op deen ee sech all Joer nees freeë kann.