No der Gebuert vum Harry an dem Meghan hirem klenge Jong ass d'Lëscht vun den Trounfolger ëm ee Kinneklechen erweidert ginn.

Well de klenge Prënz, deem säin Numm nach onbekannt ass, elo op der 6. Plaz an der Trounfolleg steet, gëtt dem Harry säi Monni, de Prënz Andrew, op déi 8. Plaz erofgesat. Déi ganz Lëscht vun de Successeure setzt sech aus der Queen hire 4 Kanner an deenen hire Nokommen zesummen. Donieft stinn nach d'Kanner vun hirer verstuerwener Schwëster, der Prinzessin Margaret, op der Lëscht. Domadder hält et awer net op:

Eng Rei Familljemembere vun der Queen hirem Papp senger Säit zielen och zu den Trounfolger, wann och méi wäitleefeg.

Zanter 2015 gëllt, dass déi männlech Nokommen, déi nom 28 Oktober 2011 gebuer sinn, net méi iwwer hire Schwësteren an der Trounfolge stinn.

Fir der Queen hir Kanner wäert et dann méi onwahrscheinlech ginn, jeemools op dem briteschen Troun setzen ze dierfen, mee hiren eelste Jong, de Prënz Charles, dréit dofir awer den Titel vum Trounfolger Nummer 1.

Déi "offiziell" Lëscht mat Numm, Rang-Plaz a Gebuertsdatum vun deene méi noe Successeure fannt dir hei:

