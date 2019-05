Gespaant gouf op den éischten ëffentlechen Optrëtt vum Baby Sussex gewaart...

E Méindeg koum d'Nouvelle, dass de Puppelche vun der Herzogin Meghan a Prënz Harry gesond a monter um 5.26 Auer moies fréi an enger Luxus-Klinik op d'Welt komm ass. Ma eréischt am Nomëtteg gouf d'Gebuert vum klenge Prënz offiziell gemaach.

Royalen Nowuess: Éischt Fotoe vum Kand vum Harry a Meghan sinn do (8.5.19)

Dat war do schonn e klore Statement vun de frësch gebakenen Elteren: Anescht wéi de Prënz William a d'Catherine, déi scho kuerz no der Gebuert hir Kanner presentéiert hunn, hu si decidéiert, sech domat Zäit ze loossen. Dat hate si awer schonn am Virfeld annoncéiert.

Zwee Deeg no der Gebuert hunn de Prënz Harry a seng Fra Meghan hire klenge Bouf eng éischte Kéier der Ëffentlechkeet presentéiert. Eltere sinn, wär en „Dram“, sot d'Koppel e Mëttwoch an der Mëttegstonn op Schlass Windsor. De Prënz Harry hat de Puppelchen um Aarm.

Den Numm vum klenge Bouf gouf bis ewell nach net verroden.