Nodeems eréischt virun e puer Deeg annoncéiert gouf, dass den Zauberer Siegfried krank wier, koum en Donneschdeg d'Nouvelle vu sengem Doud.

Wéi d'Bild-Zeitung mellt, wier den 81 Joer ale Zauberer aus dem Duo "Siegfried und Roy" no enger schwéierer Kriibserkrankung zu Las Vegas gestuerwen. D'Bild berifft sech dobäi op dem Magier seng Schwëster.

Virun e puer Deeg eréischt ass bekannt ginn, dass den Tigerdompteur Bauchspeicheldrüsekriibs am Endstadium hätt. De béisaartegen Tumor wier ewech operéiert ginn, ma eng Heelung haten d'Dokteren net an Aussiicht gestallt. De Kriibs hat scho gestreet.

Am Mee d'lescht Joer war dem Siegfried säi Partner Roy Horn am Alter vu 75 Joer un de Suitte vun enger Corona-Infektioun gestuerwen.

De Siegfried an de Roy hate sech 1957 op enger Croisière kennegeléiert. Enn vun de 60er Jore stounge si fir d'éischt op der Bün. Vun 1990 u ware si net méi aus dem Programm vum Hotel Mirage zu Las Vegas ewechzedenken. No engem dramateschen Accident am Oktober 2003 huet de Magier-Duo sech aus dem Showbusiness zeréckgezunn. De Roy Horn war wärend enger Show vun engem vun hiren Tiger gebass a ganz schro blesséiert ginn.