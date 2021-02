An eiser Serie "Fuesvakanz Doheem" huele mir Iech dës Kéier mat op Diddeleng an de Bësch.

Wie mam Wuert "Mountain Scoot" näischt ufänke kann, weess villäicht, wat eng elektresch Trottinette ass. Deck Pneuen erméiglechen engem et, fir off-road domat ze fueren. En 1.000 Watt Motor vir an 1.000 Watt hanne bréngen de Mountain Scoop op eng Vitess vu 25 km/Stonn. Ideal, fir mat der Famill an mat engem Guide en Tour duerch déi wonnerschéi Bëscher am Minett ze fueren.

Fir d'Famill Schroeder ass et ënner anerem en Ersatz fir d'Schivakanz. Et mécht Spaass an ass och eng sportlech Aktivitéit, déi si elo zanter e puer Joer bedreiwen.

Wie mam Vëlo eens gëtt, huet hei den Trick zimmlech séier eraus. Wien et awer léiwer méi roueg huet an net iwwerdriwwe séier wëll fueren, dee ka sech säi Wee, respektiv säin Tempo eraussichen. Eng Iddi vun villen, fir an der Vakanz heiheem ze bleiwen.

