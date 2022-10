Et war wéi e Mantra an den hellegen Tempel-Hale vun der Chamber: Mir musse Responsabilitéit iwwerhuelen. De Staatsminister setzt a Krisenzäiten op DAT, wat hien am beschte kann: sech als staarke Kapitän am Stuerm duerzestellen, dee mat roueger Hand Brécke baut. Mat senger Ried ass hien en Dënschdeg de Mëtteg awer hannert den Erwaardungen zréckbliwwen, sou de Roy Grotz a sengem Tëscheruff.

Tëscheruff vum Roy Grotz

Well d'Leit et sech dach awer no där ustrengender Tripartite erwaart hätten, datt Steiergerechtegkeet geschaaft gëtt - op d'mannst am Usaz - mee Nee, et ass nach net de richtegen Ament dofir, sou de liberale Xavier Bettel, deen e weidere Mantra gebiet huet. Nämlech dee vum Triple A an der Staatsschold, déi ënnert de selwer imposéierten 30% ze leien huet. Eng kloer Ofso deemno un d'rout a gréng Koalitiounspartner, déi allebéid fir sozial Steiermesurë plädéiert haten a sech souguer nees mam OGBL zu enger rouder Revendicatiouns-Front zesummefonnt haten.

Keng Steierhaussë fir Betriber - "dat ass net mat dëser Regierung ze maachen", sou de bloe Regierungschef, dee mat senger gréng ugestrachener Klimawandel-Ried en Dënschdeg an engems deen éischte Walkampf-Discours fir déi Blo gehalen huet. Eng Partei, déi jo och op den "Zesummen" pocht an op Eegeresponsabilitéit setzt.

D'lescht Joer war d'Pandemie-Ried vun de Sacrificë markéiert, déi d'Land ze leeschten huet - dat mam Titel "Eise Wee. Eist Zil". Dëst Joer viséiert de Xavier Bettel kloer d'Réelectioun vu senger Partei. Egal wien d'nächst Joer mat an d'Regierungsboot geholl gëtt - d'Haaptsaach ass, d'Work-Life-Balance-Wuel-Fill-Politik kënne weiderzeféieren, trotz enger Staatsschold, déi weider klëmmt, mee mat Biolandwirtschaft, E-Wallet, Coworking-Espacen, Space Campus op der Kockelscheier an der Obligatioun, all Daach vun engem Neibau mat schicke Solar-Panele voll ze leeën.

D'ideologesch Schwaarzmoler vun der "Massen-Immigratioun", déi ënnert dem Roude Léiw wëlle bleiwen, wat si sinn, goufen och vum Premier zerwéiert: op 3.750 Hektar Bauland kënnen nach 142.000 Wunnenge fir eng 300.000 Leit entstoen - de Millioune-Staat Lëtzebuerg ass also keng Illusioun méi.

Wien dann eist Land regéiert, decidéiert de Wieler op den Dag genee an engem Joer. De Xavier Bettel huet sech en Dënschdeg a sengem Etat de la Nation als oppenen, moderne Leader recommandéiert, deen anescht wéi d'FDP net wëll als Junior an eng Regierung kommen. A wie weess, mol guer net mat him als Staatsminister, well aner dichteg Bünen zu New York, Bréissel oder Genève waarden. Zu Biarritz kann dann allemol Entspanung gesicht ginn.