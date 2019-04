Et war d'Annonce, dass d'Radaren hei am Land net richteg gëeicht gewiescht wieren. Déi meescht Leit sinn op dës Annonce awer net eragefall.

Natierlech ginn d'Radare all richteg a wann och vläicht deen een oder anere sech gefreet huet, eventuell säi Protokoll rembourséiert ze kréien, dee musse mer elo enttäuschen: De Software-Problem ass vun der RTL-Ekipp fräi erfonnt.

Léiwen @RTLlu, dir hutt eppes Wichteges vergiess:➡️ D’Leit, déi zouginn ze séier gefuer ze sinn, kréie perséinlech vum @pierregramegna bei der #Steiererklärung gehollef.😉 https://t.co/pFrYvE3v3K — Demokratesch Partei (@dp_lu) April 1, 2019

Wéi war dann d'Resonanz?

Effektiv hu Leit ugeruff. Wat mer awer net gesot hunn war, ob Software dann elo zum Nodeel vum Automobilist nogebessert gouf oder ob et nach schlëmmer fir de Chauffer komme sollt.

A genee dat war et. D'Telefonsnummer ass natierlech bei eis am Studio erauskoum, wat do lass war wëll ech Iech net virenthalen.

AUDIO: Reaktiounen op den Abrëllsgeck

Dat hate mir gemellt

D'Radar-Remorque op der Escher Autobunn, déi an de leschte Wochen nawell vill Automobiliste geblëtzt hat, huet falsch gemooss. Zanter engem gudde Mount gëtt et ewell op der Escher Autobunn e Chantier ob der Héicht vu Leideleng, dee fir vill Diskussioune suergt. Wéinst enger Radar-Remorque, déi periodesch op där Plaz steet, huet den zoustännege Ministère zouginn, dass et Problemer mat de Miessunge gi wieren.

De Radar hat jo an den éischten 48 Stonne méi wéi 5.000 Mol geblëtzt.

RTL NEWS: "Blëtzgewitter" op der A4

Opgrond vun de ville Reklamatiounen hätt een d’Anlag virsiichtshallwer vum TÜV Rheinland préiwe gelooss. De Rapport vum TÜV huet dann effektiv eng Anomalie festgestallt, wéi d’Elke Buschmann, Pressespriecherin vum TÜV Rheinland eis confirméiert huet.

"Nach mehreren Nachts-Testfahrten wurde das Gerät von unseren Experten ausgelesen. Um die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Autos zu ermitteln, senden die Geräte elektromagnetische Wellen aus, die sogenannte Primärsignale, diese werden dann von den Fahrzeugen reflektiert und als sogenannte Sekundärsignale wieder beim Sensor des Radargeräts ankommen. Die Geräte liefern aber nur dann korrekte Ergebnisse, wenn sie in einem bestimmten Winkel zur Fahrbahn aufgestellt werden, der überwachte Wagen die Fahrtrichtung beibehält (also nicht die Spur wechselt) und keine Knickstrahlenreflektionen auftreten (etwa durch Verkehrsschilder).

AUDIO: D'Elke Buschmann

Well dës Software och op allen anere Radaren zum Asaz kënnt, ass hei och déi néideg Korrektur gemaach ginn.

Den zoustännege Ministère huet dann och wëlles an den nächste Wochen all d’Protokoller z’iwwerpréiwen.

D’Leit, déi en Doute melle wëllen, solle ënnert der provisorescher Nummer 621 500 077 uruffen.

All Fall géif eenzel iwwerpréift ginn. Den zoustännege Ministère huet dann och versprach de concernéierten Automobilisten entgéintzekommen. Wéi, dat gouf an engem éischte Communiqué nach net präziséiert.