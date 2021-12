Dräi Panne goufen et dës Woch beim Tram um Deelstéck Stäreplaz-Gare. Dat confirméiert de LuxTram-Generaldirekter André Von der Marck op Nofro hin.

Bei den zwee éischten techneschen Incidenten e Méindeg den Owend an e Mëttwoch de Moie wär eng elektresch Statioun net richteg mat Stroum versuergt ginn. En Donneschdeg de Moien ass den Tram duerch en elektresche Boîtier zäitweis ausgefall. D’Sich no der geneeër Ursaach wär nach amgaangen. Mä, esou den André Von der Marck, dëst Deelstéck tëscht der Stäreplaz an der Gare wär eréischt ee Joer a Betrib an et wäre weider Reglagen noutwenneg, fir d’Fiabilitéit um ganze Reseau nohalteg sécherzestellen.

De leschte Freideg hat den Tram mat 78.000 Deplacementer pro Dag iwwregens e neie Rekord verbucht.