le 30.01.2022 – suppression de toutes les courses de la ligne 610 Wiltz – Nocher – Goebelsmuehle Ligne 682 : du 24.01.2022 au 28.01.2022 inclus - suppression de la dernière course de 20 h 23 de Clervaux – Hachiville

: du 24.01.2022 au 28.01.2022 inclus - suppression de la dernière course de 20 h 23 de Clervaux – Hachiville Ligne 686: le 30.01.2022 - suppression de toutes les courses de la ligne 686 Troisvierges - Saint-Vith Pour toutes questions supplémentaires, les conseillers en mobilité du centre d’appel de «Mobiliteit.lu» sont à la disposition des voyageurs au numéro 2465 2465 du lundi au vendredi entre 7 et 19 heures ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés entre 9h00 et 16h30.