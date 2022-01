Op 5 Linnen am Norde fueren e Sonndeg keng Busser. Och op anere Plaze kéinte nach Linne concernéiert sinn.

Op 5 Linnen am Norde fueren e Sonndeg keng Busser. Op anere Plaze fale bestëmmten Trajeten aus, woubäi ee probéiere géing, sech op Trajeten owes spéit oder weekends ze limitéieren. Dat seet den Direkter vun der Administratioun vum ëffentlechen Transport, den Alex Kies. "Eis Prioritéit ass et, den Trafic vun de Schoulbusser an deen am Beruffsverkéier ze garantéieren". D'Leit ginn am Viraus iwwert déi divers Plattforme wéi mobilitéit.lu iwwer Ausfäll informéiert.

Besonnesch Linne méi am Norde si concernéiert, well et do éischter méi mëttel oder kleng Busentreprisë sinn, déi den Transport garantéieren. Et kéint ee schliisslech net d’Salariéen tëscht den eenzelen Entreprisen austauschen. Déi generell Situatioun am ëffentlechen Transport wier trotz den Ausfäll awer net sou schlëmm. Wäit ënner 5 Prozent vun de Chauffeure wieren net disponibel, well se eben a Quarantän oder Isolatioun wieren. Dat bei wäit iwwer 300 Linnen, déi vun den RGTR-Bussen an den 32 Privatentreprisen exploitéiert ginn.

Onopgereegt gesäit een d’Omikron-Well och bei der Confédération luxembourgeoise du commerce, der CLC. Do si keng Fäll bekannt vun hire Memberen, déi grouss Schwieregkeete wéinst der Omikron-Well hätten. Dag fir Dag misste verschidden Entrepreneuren Upassunge vun den Aarbechtspläng maachen a sech ëmstellen. Allgemeng géing an de Secteuren, wou d’CLC zoustänneg ass, nach zum groussen Deel alles normal funktionéieren, seet den Direkter, den Tom Baumert.

De Problem gesäit hie méi um Manktem op der Clientssäit. Wann esou vill Leit a Quarantän an Isolatioun oder am Homeoffice sëtzen, kënne se natierlech net akafen goen. Besonnesch elo an der Soldenzäit géing dat sech nach méi däitlech weisen. Anerersäits wier dowéinst och erëm manner Aarbecht fir d'Commerçanten do.

Verschidde Betriber hätten déi lescht Wochen nach praktesch guer keng positiv Fäll gehat. Anerer ganz séier ganz vill Fäll an hätten dofir missten Upassunge um Niveau vun der Organisatioun maachen. Mat der Isolatioun a Quarantän kéim eben nach e weideren Defi bei eng Covid-Situatioun dobäi, déi souwisou schonn "challenging" fir d’Entreprise wier.