Weltwäit gëtt no Impfstoffer géint de neie Coronavirus gesicht. Ma schonn éier e Vaccin do ass, gi Géigner a Verschwierungstheoretiker op d'Strooss.

Am drëtten Deel vun onser Serie iwwert Konspiratiounstheorien zum Coronavirus geet et ëm d'Impfgéigner. Weltwäit gëtt et jo nach ëmmer Skeptiker a Saache Vaccinatioun. Si gleewen net un d'Fortschrëtter vun der Wëssenschaft a refuséieren Impfunge fir sech an hir Kanner. Och an der Covid-19-Kris hunn d'Impfgéigner massiv mobiliséiert. Virun allem an de soziale Medien.

Konspiratiounstheoretiker an Impfgéigner si sech op en neit Feindbild eens ginn: de Microsoft-Milliardär Bill Gates. Dass de Grënner vun enger Gesellschaft, déi d'Welt revolutionéiert huet, elo mat senger Fondatioun, der Bill & Melinda Gates Foundation, weltwäit Impfprojete finanzéiert, befligelt déi wëllste Spekulatiounen.

Bill Gates: "Mir hunn eng gutt Chance, bis Januar eng Impfung ze hunn. Dat wier déi séiersten an der gesamter Mënschheetsgeschicht."

Do geet rieds vu Mikrochip-Implantater, déi de Bill Gates de Leit wëll asetzen, fir se, ënnert dem Virwand vun enger Impfung, kënnen ze kontrolléieren. Fir e méiglechst groussen Deel vun der Populatioun ënner Kontroll ze bréngen, géif hien och eng Diktatur vun der Impfflicht ustriewen. En hätt esouguer de Virus selwer kënschtlech entwéckele gelooss, fir duerno grouss Geschäfter ze maachen, andeems hien de Kranken en Impfstoff ka verkafen.

Déi Theorië beruffe sech ganz dacks op en Optrëtt vum Bill Gates viru 4 Joer an enger sougenannter Ted-Konferenz, déi zanterhier Millioune mol op Youtube ugeklickt gouf.

Bill Gates wëll eis impfen, chippe loossen, huet de Virus entwéckelt a mécht Milliounegeschäfter?

Bill Gates am Joer 2016: "De gréisste Risk fir eng global Katastroph gesäit net esou aus, mä éischter esou: wann eppes méi wéi 10 Millioune Mënsche wäert ëmbréngen an de nächste Joerzéngten, ass et warscheinlech een héich infektiéise Virus, a kee Krich."

Weltwäit ginn den Ament Impfgéigner a Verschwierungstheoretiker op d' Strooss. Ënnert hinnen och prominent Gesiichter, wéi d'Tennis-Nummer 1 Novak Djokovic. De Serb géif éischter d'Tennisrackett un de Nol hänken, wéi sech impfen ze loossen.

An Australien lafen den Ament éischt Impfstofftester u Mënschen. Novavax féiert d'Tester duerch, eng amerikanesch Entreprise, déi ënnert anerem vun der Bill & Milinda Gates Foundatioun finanzéiert gëtt.

Dr. Gregory Glenn, Novavax: "Mir versiche bis Enn vum Joer op d'mannst 100 Milliounen Dose vum Impfstoff ze produzéieren an op d'mannst 1,5 Milliarden am Laf vun 2021."

Den Ament gëtt nach iwwert eppes Hypothetesches diskutéiert. D'Weltgesondheetsorganisatioun geet allerdéngs dovun aus, datt am Laf vum nächste Joer Impfstoffer disponibel sinn.

A bal 100 Laboe weltwäit siche Fuerscher mëttlerweil no engem Vaccin géint SARS-CoV-2. Zil wier e Retour an dat normaalt Liewen, wéi d'Welt et virun der Pandemie kannt huet. Zéngdausende Fräiwëlleger gi rekrutéiert a Produktiounskontrakter gi schonn ënnerschriwwen, mä nach gëtt et keng Garantie, dass esou ee Vaccin jeemols fonnt gëtt.

Dr. Francis Collin, Direkter US-amerikanescht Gesondheetsinstitut: "Mir hu nach ni versicht, esou séier een Impfstoff hinzestellen. Et gëtt 4-5 Usätz, mir hoffen, datt op d'mannst ee fonctionéiert. Mä um Enn vum Joer kéinte mer mat näischt do stoen. Mir mussen och dorun denken, éier mer doriwwer nodenken, wéi mer et verdeelen, vläicht kritt um Enn keen et."

Fir d'éischt emol misst engem Impfstoff seng zouverlässeg Wierkung nogewise ginn. An d'Lëscht vun de Riske vu méigleche Niewewierkunge muss acceptabel bleiwen.

Vaccine sinn am Prinzip einfach, awer komplizéiert an der Praxis. Iwwer 30 Joer no der Entdeckung vum HIV gëtt et nach ëmmer kee Vaccin. De Virus vum Dengué-Féiwer gouf 1943 isoléiert, awer eréischt d'lescht Joer gouf e Vaccin zougelooss. De séierste Vaccin huet 4 Joer gebraucht : et war dee géint Mumps. Am Schnëtt brauchen d'Fuerscher eppes iwwer 10 Joer, fir zu engem Resultat ze kommen.

D'Entwécklung ënnerdeelt sech a vill verschidde Phasen, vun deene keng dierf ausgelooss ginn. Ganz dacks ass fir d'Recherche och international Zesummenaarbecht néideg. Besonnesch bei Coronaviren ass net onbedéngt eng laangfristeg Immunitéit garantéiert, duerch déi eng Neiinfektioun e puer Joer drop kéint ausgeschloss ginn. D'Fuerschung un engem Vaccin kann zu der Entwécklung vu Medikamenter féieren.

Beim Vaccin ass Virsiicht extrem wichteg. Eng experimentell Medezin kréie just e puer schwéier Kranker – e Vaccin dogéint kréie potentiell Milliarde vu gesonde Mënschen. D'Viraussetzung ass, dass och d'Masseproduktioun an eng weltwäit Distributioun kënnen op enkstem Zäitraum garantéiert ginn: eng weider Erausfuerderung fir d'Pharmaindustrie an och fir d'Politik.

Am Hierscht wëll d'Santé zu Lëtzebuerg verstäerkt op d'Grippenimpfung setzen.

Jean-Claude Schmit, Direkter Santé: "Ma och an dësem Fall ass et keng Impfflicht, mä et wäert eng Recommandatioun sinn. Genee wéi dat herno bei engem méigleche Corona-Vaccin wäert sinn."

