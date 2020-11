Et ginn zwee Deeg am Joer zu Éiere vun de Männer. Den 19. November ass internationale Männerdag an den 3. November ass Weltmännerdag.

Dobäi geet et awer net onbedéngt drëm, Männer op dësem Dag extra ze verwinnen, ma vill méi, si dozou ze beweegen, besser no sech selwer ze kucken. Männer stierwe jo am Duerchschnëtt éischter wéi Fraen an hunn am Allgemengen e manner gesonde Liewensstil.

Um 3. November geet et dorëms, sech doriwwer Gedanken ze maachen a mir hunn an deem Kader eng Rei Reportagë gemaach. Mir hu mam Urolog Sandro Giacchi doriwwer geschwat, firwat Männer manner dacks bei den Dokter ginn. Mam Jean Wagener vun der asbl InfoMann goung rieds iwwert déi mental Gesondheet vun de Männer. Mir hu bei de Leit dobaussen nogefrot, firwat et 2 Männerdeeg ginn a mir hunn eis iwwert d'Männer am Allgemenge schlau gemaach.