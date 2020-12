An eiser Serie "Lëtzebuerger am Corona-Ausland" hu mer haut mam Alex Ternes geschwat. Hien lieft an enger Stad déi all Joers ganz vill Touristen ulackelt.

Ma och hei huet sech d'Situatioun drastesch verännert. Et ass awer och eng Plaz, wou et ëmmer nees Lëtzebuerger Studenten hinzitt. Den Alex Ternes ass ee vun hinnen. Hien ass zanter September an der zweetgréisster Stad a Spuenien. A mécht do grad e Master am Management. Mir hu mat him driwwer geschwat, wéi hien d'Unisliewen an d'Liewen allgemeng zu Barcelona den Ament erlieft.