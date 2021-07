Op dësem Dënschdeg flitt den US-amerikanesche Multimilliardär Jeff Bezos an der Rakéit New Shepard vu senger Firma Blue Origin an de Weltall.

Nom Richard Branson ass et en Dënschdeg de Jeff Bezos, deen an de Weltall soll fléien. De Grënner vun Amazon a räichste Mann op der Äerd flitt mat enger Rakéit, déi vu senger anerer Firma Blue Origin entwéckelt gouf. Am ganze soll de Fluch 11 Minutten daueren, dovunner wäerten de Milliardär a seng Begleeder fir ongeféier 4 Minutten am Weltall schwiewen.

Nieft dem Jeff Bezos sengem Brudder Mark sinn och déi jéngst an déi eelste Persoun, déi jeemools am Weltall wäerte sinn, mat u Bord. Dat sinn den 18 Joer ale Student Oliver Daemen, dee fir säin Ticket an den All bezuelt huet, an déi 82 Joer al Pilotin Wally Funk als Éieregaascht. En detailléierten Artikel zu de Passagéier a speziell zum hollännesche Student fannt Dir hei.

De Start vun der Rakéit ass fir 8 Auer moies geplangt (15 Auer eiser Zäit). Si start an der texanescher Wüüst a kënnt op eng Geschwindegkeet vun 3200 Kilometer an der Stonn. No 2 Minutten a 45 Sekonnen léist d'Kapsel sech vun der Träger-Rakéit New Shepard a flitt weider bis zum héchste Punkt, 100 Kilometer iwwer dem Mieresspigel. Nodeems de Bezos a seng Passagéier 4 Minutten am Weltall schwiewen, kënnt d'Kapsel zréck an d'Äerdatmosphär, wou se vun dräi risege Fallschierm ofgebremst gëtt an nees an der Wüüst lande soll. De ganze Prozess leeft automatesch, e Pilot brauche si net.

De Jeff Bezos erfëllt sech mat sengem Fluch e Liewensdram, wéi en an engem Instagram-Video verréit. D'Äerd vum Weltall aus ze gesinn, "verännert een. Et verännert d'Relatioun zu dësem Planéit an zur Mënschheet". Den Amazon-Grënner schwätzt bei sengem Projet vun engem "Abenteuer, an et bedeit mir immens vill."

Den 11. Juli war och de Britt Richard Branson mat sengem SpaceShipTwo schonn an den All geflunn, wouduerch hien d'Course vun de Milliardären an de Weltraum fir sech entscheede konnt. Am Géigesaz zum Richard Branson erreecht den Jeff Bezos mat senger Kapsel awer déi sougenannte Kármán-Linn op 100 Kilometer iwwer dem Mieresspigel, déi vu munchen Experten a vum US-Amerikaner selwer als Grenz zum Weltall ugesi gëtt. Fir d'Nasa verleeft dës Grenz awer just bei 80 Kilometer iwwer dem Mieresspigel, et kann een also driwwer streiden, wie lo schlussendlech den éischte Milliardär am Weltraum wäert sinn.