De franséische Bedreiwer vun Alters- a Fleegeheemer Orpea ass wéinst Vernoléissegung vun enger invalider eelerer Persoun verurteelt ginn.

Dat huet den Tribunal zu Nanterre en Donneschdeg bekannt gemaach. Déi 84 Joer al Fra war 2017 gestuerwen, nodeems si wéinst enger duebeler Fraktioun vun de Schanken uewen am Been hospitaliséiert gouf. De Grupp muss elo 65.000 Euro Schuedenersatz un hire Fils bezuelen.

De Lien tëschent de Flicht-Verletzunge vun Orpea an dem Doud vun der Fra wier etabléiert, esou den Tribunal. Eng medezinesch Expertis war zur Conclusioun komm, datt d'Fra sech am Altersheem blesséiert hat, wat zu hirem duebele Broch an hirem Doud gefouert hätt. Si wier zu deem Zäitpunkt fragil gewiescht, well si zanter Méint ofgeholl hätt a schwéier ënnererniert war. De medezinesche Coordinateur hätt weder der Fra hiren Dokter, nach d'Famill kontaktéiert, obwuel d'Personal zanter Méint op den Zoustand vun der Patientin higewisen hätt. Et hätt och anormal laang gedauert, bis datt d'Fra an d'Spidol bruecht gouf, nodeems hir Blessuren entdeckt goufen. Den Tribunal huet drun erënnert, datt Alters- a Fleegeheemer eng legal Obligatioun hu fir d'Dignitéit, d'Integritéit an d'Sécherheet vun de Persounen, déi bei hinne liewen, z'assuréieren.

Zanter datt e franséische Journalist an engem Buch d'Mëssstänn bei Orpea opgedeckt huet, huet d'franséisch Regierung d'Justiz saiséiert, iwwerdeems och Dosende Famille Plainte gemaach hunn.

Orpea plangt och 2 Strukturen zu Lëtzebuerg. En Dënschdeg eréischt hat d'Familljeministesch Corinne Cahen awer Prezisioune vum Grupp verlaangt, fir d'Autorisatioun.