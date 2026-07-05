Bal 16.600 Leit goufe blesséiert, 856 Haiser goufe beschiedegt an iwwer 16.000 Leit si Regierungsinformatiounen no elo ouni Doheem. Dozou, wéi vill Leit den Ament vermësst ginn, huet d'Regierung näischt gesot, enger Aschätzung vun de Vereenten Natiounen no kéint dës Zuel allerdéngs bei bis zu 50.000 leien.
Den Norde vu Venezuela war de 24. Juni vun zwee immens staarken Äerdbiewen hannertenee getraff ginn. De Bundesstaat La Guaira am Norde vun der Haaptstad Caracas war dobäi am stäerkste getraff ginn.