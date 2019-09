E Samschdeg war den Optakt vun de Befreiungsfeierlechkeeten zu Ettelbréck.

No enger Usproch vum President Jos Tholl konnten d'Visiteuren am Pensionat St. Anne déi éischt Fotoausstellung kucken. Duerno goung et weider duerch d'Foussgängerzon, wou vill Gefierer a Krichszeenen opgebaut waren. D'Leit an den Uniforme stounge Ried an Äntwert.

Am Gemengenhaus war och eng grouss Fotoausstellung, mat Bréiwer an originale Plakater. Och do souze Leit, déi de Visiteuren Erklärunge ginn hunn. An der Gemeng goufe Gadgeten a Bicher zum Thema Krich verkaf.

Annerhalleft Joer war een domadder beschäftegt, fir dëst Evenement op d'Been ze stellen.

Fir sou munch Awunner war et mat Sécherheet e komescht Gefill, fir Panzeren an de Stroosse vun der Heemecht ze gesinn. Déi Zeenen, déi de Samschdeg zu Ettelbréck duergestallt goufen, mussen an Erënnerung behale ginn, fir dass esou ee Krich net méi virkënnt.